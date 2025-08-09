Advertisement

عربي-دولي

في دولة قريبة من لبنان.. إصابات بسبب إطلاق النار إبتهاجاً بصدور نتائج الإمتحانات

Lebanon 24
09-08-2025 | 06:43
أُصيب 7 أشخاص في سوريا، في عدّة محافظات، نتيجة إطلاق النار إبتهاجاً بصدور نتائج الشهادة الإعداديّة.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ الإصابات تركّزت في مدينة إدلب وريف درعا والرقة، ومن المتوقّع ارتفاعها. (ارم نيوز)
 
 
 
عربي-دولي

