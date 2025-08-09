بالفيديو... إعصار ضرب هافانا

📹🌪 إعصار يلمس هافانا ثم يتلاشى دون أضرار
وثّق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تشكل إعصار قرب جسر ماليكون في هافانا، عاصمة كوبا.
وفقًا لأحدث المعلومات، تبددت الظاهرة بعد وقت قصير دون أن تُلحق أي أضرار بالبنية التحتية أو بالمناطق المجاورة. pic.twitter.com/ER1Sc14C7e
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 9, 2025
