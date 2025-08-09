Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... إعصار ضرب هافانا

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:14
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإعصار قرب جسر ماليكون في هافانا، في كوبا.
 
 
واختفى الإعصار بعد وقتٍ قصيرٍ من تشكّله، من دون إحداث أضرار في البنية التحتيّة.
 
 
 
