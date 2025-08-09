Advertisement

عربي-دولي

وثائق تكشف.. هذه حقيقة رسوم ترامب!

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1402835-638903675881387206.png
Doc-P-1402835-638903675881387206.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّع نطاق استخدام الرسوم الجمركية ليشمل ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب حماية مصالح شركات بعينها، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي.
Advertisement

وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو وزارة الخارجية إدراج قضايا غير تجارية ضمن المفاوضات الاقتصادية، منها مطالبة شركاء الولايات المتحدة بالتصويت ضد مبادرة للحد من انبعاثات سفن الحاويات، والضغط على إسرائيل لإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لوجود عسكري أميركي، ودفع دول مجاورة للصين لشراء معدات دفاعية أميركية.

كما أظهرت الوثائق تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات من دول مثل الهند والبرازيل، لإجبارها على اتخاذ مواقف سياسية أو اقتصادية محددة، منها وقف شراء النفط الروسي أو إسقاط ملاحقات قضائية بحق حلفاء سياسيين.

ورغم أن الإدارة لم تنشر نصوص الاتفاقيات التي توصلت إليها مع دول كالاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام، إلا أن خبراء التجارة وصفوا هذه المطالب بأنها "غير مسبوقة" في المفاوضات التجارية الأميركية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
هذه حقيقة معسكر التدريب العائد إلى "الجماعة" و"حماس"
lebanon 24
09/08/2025 21:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في الزهراني
lebanon 24
09/08/2025 21:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هذه حقيقة ما حصل في الناعمة
lebanon 24
09/08/2025 21:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... هذه حقيقة الحريق عند جسر الخردلي
lebanon 24
09/08/2025 21:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:43 | 2025-08-09
14:25 | 2025-08-09
14:00 | 2025-08-09
13:32 | 2025-08-09
13:22 | 2025-08-09
13:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24