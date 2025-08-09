وثائق تكشف.. هذه حقيقة رسوم ترامب!

Advertisement

كشفت صحيفة بوست، استنادًا إلى وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي وسّع نطاق استخدام الرسوم الجمركية ليشمل ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب حماية مصالح شركات بعينها، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي.وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو إدراج قضايا غير تجارية ضمن المفاوضات الاقتصادية، منها مطالبة شركاء بالتصويت ضد مبادرة للحد من انبعاثات سفن الحاويات، والضغط على لإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لوجود عسكري أميركي، ودفع دول مجاورة للصين لشراء معدات دفاعية أميركية.كما أظهرت الوثائق تهديد بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات من دول مثل الهند والبرازيل، لإجبارها على اتخاذ مواقف سياسية أو اقتصادية محددة، منها وقف شراء الروسي أو إسقاط ملاحقات قضائية بحق حلفاء سياسيين.ورغم أن الإدارة لم تنشر نصوص الاتفاقيات التي توصلت إليها مع دول كالاتحاد واليابان وفيتنام، إلا أن خبراء التجارة وصفوا هذه المطالب بأنها "غير مسبوقة" في المفاوضات التجارية الأميركية. (العربية)