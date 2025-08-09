30
وثائق تكشف.. هذه حقيقة رسوم ترامب!
Lebanon 24
09-08-2025
|
13:18
كشفت صحيفة
واشنطن
بوست، استنادًا إلى وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وسّع نطاق استخدام الرسوم الجمركية ليشمل ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب حماية مصالح شركات بعينها، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي.
وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو
وزارة الخارجية
إدراج قضايا غير تجارية ضمن المفاوضات الاقتصادية، منها مطالبة شركاء
الولايات المتحدة
بالتصويت ضد مبادرة للحد من انبعاثات سفن الحاويات، والضغط على
إسرائيل
لإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لوجود عسكري أميركي، ودفع دول مجاورة للصين لشراء معدات دفاعية أميركية.
كما أظهرت الوثائق تهديد
ترامب
بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات من دول مثل الهند والبرازيل، لإجبارها على اتخاذ مواقف سياسية أو اقتصادية محددة، منها وقف شراء
النفط
الروسي أو إسقاط ملاحقات قضائية بحق حلفاء سياسيين.
ورغم أن الإدارة لم تنشر نصوص الاتفاقيات التي توصلت إليها مع دول كالاتحاد
الأوروبي
واليابان وفيتنام، إلا أن خبراء التجارة وصفوا هذه المطالب بأنها "غير مسبوقة" في المفاوضات التجارية الأميركية. (العربية)
