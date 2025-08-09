Advertisement

عربي-دولي

السوداني للعشائر العراقية: لدعم سلطة القانون ورفض السلاح غير الشرعي

Lebanon 24
09-08-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1402867-638903728372680830.png
Doc-P-1402867-638903728372680830.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء، مؤكدًا أن "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية" في ظل الوضع المستقر الحالي. وشدد السوداني خلال تجمع عشائري على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم المرجعية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه.
Advertisement

وأكد السوداني التزام حكومته بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش بعد زوال الحاجة له، مشيرًا إلى أن العراق لا يريد الانعزال عن دول المنطقة والعالم. كما أبرز الدور الحيوي للعشائر في صياغة الحياة السياسية والتصدي للنزاعات والمشاكل الاجتماعية مثل المخدرات، داعيًا إلى وحدة المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها
lebanon 24
10/08/2025 01:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: ندين بشدة محاولة فرض حكومة سودانية غير شرعية في نيالا
lebanon 24
10/08/2025 01:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: السلاح غير الشرعي ليس مشكلة اميركية إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى
lebanon 24
10/08/2025 01:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: لا دولة بوجود السلاح غير الشرعي
lebanon 24
10/08/2025 01:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-08-09
16:48 | 2025-08-09
16:42 | 2025-08-09
16:32 | 2025-08-09
15:49 | 2025-08-09
15:38 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24