السوداني للعشائر العراقية: لدعم سلطة القانون ورفض السلاح غير الشرعي

دعا رئيس العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء، مؤكدًا أن "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية" في ظل الوضع المستقر الحالي. وشدد السوداني خلال تجمع عشائري على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم المرجعية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه.وأكد السوداني حكومته بإنهاء وجود لمحاربة داعش بعد زوال الحاجة له، مشيرًا إلى أن لا يريد الانعزال عن دول المنطقة والعالم. كما أبرز الدور الحيوي للعشائر في صياغة الحياة السياسية والتصدي للنزاعات والمشاكل الاجتماعية مثل المخدرات، داعيًا إلى وحدة المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.