محمد بن زايد يهنئ أرمينيا وأذربيجان على اتفاق السلام التاريخي.. وشيد بدور واشنطن



Advertisement

وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لدور والرئيس في رعاية الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرًا في ، متمنيًا أن يشكل الاتفاق بداية لعلاقات مثمرة بين البلدين تعود بالنفع على شعبيهما وتعزز السلام في منطقة القوقاز.



من جهتها رحبت دولة الإمارات بالاتفاق، واصفة إياه بإنجاز يجسد انتصار الحوار ومبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي. هنأ الشيخ زايد آل ، رئيس دولة العربية المتحدة، السبت، أرمينيا وأذربيجان بمناسبة توصلهما إلى اتفاق سلام تاريخي، مؤكداً دعم بلاده لكل خطوة على طريق إحلال السلام والاستقرار في العالم وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لدور والرئيس في رعاية الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرًا في ، متمنيًا أن يشكل الاتفاق بداية لعلاقات مثمرة بين البلدين تعود بالنفع على شعبيهما وتعزز السلام في منطقة القوقاز.من جهتها رحبت دولة الإمارات بالاتفاق، واصفة إياه بإنجاز يجسد انتصار الحوار ومبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي.

وأشاد وزير الدولة أحمد الصايغ بحكمة قادة أذربيجان وأرمينيا وإرادتهم في إحلال السلام، مثمنًا الجهود في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا على نهج الإمارات الراسخ في تعزيز الشراكة والحوار ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأشار الصايغ إلى عمق العلاقات التي تجمع الإمارات بكل من أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً أهمية فتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.