عربي-دولي

محمد بن زايد يهنئ أرمينيا وأذربيجان على اتفاق السلام التاريخي.. وشيد بدور واشنطن

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:50
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، أرمينيا وأذربيجان بمناسبة توصلهما إلى اتفاق سلام تاريخي، مؤكداً دعم بلاده لكل خطوة على طريق إحلال السلام والاستقرار في العالم وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.
وفي منشور على منصة "إكس"، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لدور الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب في رعاية الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرًا في البيت الأبيض، متمنيًا أن يشكل الاتفاق بداية لعلاقات مثمرة بين البلدين تعود بالنفع على شعبيهما وتعزز السلام في منطقة القوقاز.

من جهتها رحبت دولة الإمارات بالاتفاق، واصفة إياه بإنجاز دبلوماسي يجسد انتصار الحوار ومبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي.
 
وأشاد وزير الدولة أحمد الصايغ بحكمة قادة أذربيجان وأرمينيا وإرادتهم في إحلال السلام، مثمنًا الجهود الأمريكية في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا على نهج الإمارات الراسخ في تعزيز الشراكة والحوار ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار الصايغ إلى عمق العلاقات التي تجمع الإمارات بكل من أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً أهمية فتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
