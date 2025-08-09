بتهمة التحريض على مذبحة.. رئيس وزراء خلف القضبان

Advertisement

المحكمة أوضحت أن ماسرا، أحد أبرز معارضي الرئيس ، لعب دوراً محورياً في "التحريض على أعمال عنف طائفية" بين رعاة رحّل من الفولاني ومزارعين من إثنية نغامباي، على خلفية نزاع حول ترسيم مناطق الرعي والزراعة. ويقدّر أن هذا النوع من النزاعات أودى بحياة أكثر من ألف شخص في بين عامي 2021 و2024، وفق الدولية.وكان الادعاء قد طالب بسجن جميع المتهمين في القضية لمدة 25 عاماً. ووقف ماسرا أمام المحكمة إلى جانب نحو 70 شخصاً آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات القتل، فيما اعتُقل في 16 أيار بتهم شملت التحريض على الكراهية، وتشكيل عصابات مسلحة، والتواطؤ في القتل، وإشعال الحرائق، وتدنيس القبور.وفي أعقاب الحكم، نظم أنصاره من حزب "المتحوّلون" احتجاجاً، وأعلنوا تعيين بيدومرا كوردجي، المسؤول المالي السابق للحزب، زعيماً مؤقتاً له.ماسرا، الذي ينحدر من جنوب تشاد وينتمي إلى مجموعة نغامباي، كان قد شغل منصب رئيس الوزراء بين كانون الثاني وأيار 2024 بعد توقيع اتفاق مصالحة مع ، قبل أن يترشح ضده في الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها على 18.5% من الأصوات مقابل 61.3% للرئيس الحالي.