عربي-دولي

موسكو: معسكر الحرب الأوروبي يتحرك لمواجهة قمّة ألاسكا

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:10
قال رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إن الاتحاد الأوروبي يحاول منع التوصل لتسوية سلمية للحرب مع أوكرانيا.
وأضاف سلوتسكي وكالة «تاس للأنباء، أن ما «معسكر الحرب الأوروبي» يحشد صفوفه ضد القمة المقرر عقدها في ألاسكا بالولايات المتحدة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.

وتابع سلوتسكي أن السياسيين الأوروبيين يسعون إلى جرّ ترمب إلى تحالف معادٍ لروسيا. (الشرق الأوسط)
01:05 | 2025-08-10
01:04 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:30 | 2025-08-10
00:28 | 2025-08-10
00:24 | 2025-08-10
