موسكو: معسكر الحرب الأوروبي يتحرك لمواجهة قمّة ألاسكا

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إن يحاول منع التوصل لتسوية سلمية للحرب مع .وأضاف سلوتسكي وكالة «تاس للأنباء، أن ما «معسكر الحرب الأوروبي» يحشد صفوفه ضد القمة المقرر عقدها في ألاسكا بالولايات المتحدة بين الرئيسين الأميركي ترمب والروسي .وتابع سلوتسكي أن السياسيين يسعون إلى جرّ ترمب إلى تحالف معادٍ لروسيا. (الشرق الأوسط)