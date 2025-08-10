Advertisement

عربي-دولي

تمرين مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-08-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1402940-638904076893371043.png
Doc-P-1402940-638904076893371043.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن تنفيذ تمرين مفاجئ يهدف إلى اختبار مستوى الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات طارئة تشمل تعدد الجبهات.
Advertisement

وتتضمن المناورة محاكاة مواقف مفاجئة تتطلب استجابة سريعة وتنسيقًا بين مختلف الوحدات العسكرية.
 
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن جنود: قادة في الجيش الإسرائيلي أمروا بإطلاق النار نحو طالبي مساعدات بهدف إبعادهم
lebanon 24
10/08/2025 12:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من الجيش للمواطنين.. هذه تفاصيله
lebanon 24
10/08/2025 12:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش... هذه تفاصيله
lebanon 24
10/08/2025 12:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش... هذه تفاصيله
lebanon 24
10/08/2025 12:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2025-08-10
04:20 | 2025-08-10
04:06 | 2025-08-10
03:40 | 2025-08-10
03:15 | 2025-08-10
03:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24