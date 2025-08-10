Advertisement

عربي-دولي

يُرجَّح أن يكون وزير الخارجية المقبل.. اعتقال دبلوماسي صيني بارز

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1402962-638904119369802199.png
Doc-P-1402962-638904119369802199.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الصينية اعتقلت ليو جيان تشاو، أحد أبرز الدبلوماسيين في البلاد والمرشح المحتمل لخلافة وزير الخارجية، للتحقيق معه، وذلك عقب عودته إلى بكين في أواخر تموز من رحلة عمل خارجية.
Advertisement

لجنة الإعلام في مجلس الدولة وإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي لم تردا على طلبات التعليق، فيما يترأس ليو (61 عامًا) منذ 2022 الهيئة المسؤولة عن العلاقات مع الأحزاب السياسية الأجنبية، وزار أكثر من 20 دولة والتقى مسؤولين من أكثر من 160 دولة، بينهم وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن.

اعتقال ليو يُعدّ أعلى مستوى تحقيق يشمل دبلوماسيًا منذ إقالة تشين غانغ، وزير الخارجية السابق والمقرّب من الرئيس شي جين بينغ، عام 2023.

ينحدر ليو من مقاطعة جيلين، وتخرج في جامعة بكين للدراسات الأجنبية قبل أن يدرس العلاقات الدولية في أكسفورد، وتدرج في مناصب دبلوماسية عدة بينها سفير لدى إندونيسيا والفلبين، واشتهر خلال فترة عمله كمتحدث باسم الخارجية بتعليقاته السريعة والدفاع الصريح عن مصالح الصين.
 
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: نتحقق من اعتقال مواطنين صينيين في أوكرانيا بتهمة التجسس
lebanon 24
10/08/2025 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة فرنسية جريئة: دبلوماسي ومؤرخ بارزان يطالبان ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل
lebanon 24
10/08/2025 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مسقط رأسه.. اعتقال طيار بارز من عهد الأسد
lebanon 24
10/08/2025 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نسعى إلى توافق مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
lebanon 24
10/08/2025 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2025-08-10
04:20 | 2025-08-10
04:06 | 2025-08-10
03:40 | 2025-08-10
03:15 | 2025-08-10
03:00 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24