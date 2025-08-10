يُرجَّح أن يكون وزير الخارجية المقبل.. اعتقال دبلوماسي صيني بارز

Advertisement

ذكرت أن السلطات اعتقلت ليو جيان تشاو، أحد أبرز الدبلوماسيين في البلاد والمرشح المحتمل لخلافة ، للتحقيق معه، وذلك عقب عودته إلى بكين في أواخر من رحلة عمل خارجية.لجنة الإعلام في مجلس الدولة وإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي لم تردا على طلبات التعليق، فيما يترأس ليو (61 عامًا) منذ 2022 الهيئة المسؤولة عن العلاقات مع الأحزاب السياسية الأجنبية، وزار أكثر من 20 دولة والتقى مسؤولين من أكثر من 160 دولة، بينهم وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني .اعتقال ليو يُعدّ أعلى مستوى تحقيق يشمل دبلوماسيًا منذ إقالة غانغ، وزير الخارجية السابق والمقرّب من الرئيس شي جين بينغ، عام 2023.ينحدر ليو من مقاطعة جيلين، وتخرج في جامعة بكين للدراسات الأجنبية قبل أن يدرس العلاقات الدولية في أكسفورد، وتدرج في مناصب دبلوماسية عدة بينها سفير لدى إندونيسيا والفلبين، واشتهر خلال فترة عمله كمتحدث باسم الخارجية بتعليقاته السريعة والدفاع الصريح عن مصالح .