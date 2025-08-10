منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية

Advertisement

حذرت منظمتان يهوديتان بالولايات المتحدة، أمس السبت، من تنفيذ الحكومة خطتها باحتلال كامل ، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة.وأعربت اللجنة اليهودية الأميركية، عن قلقها إزاء هجمات على قطاع غزة، وقرارها توسيع وجعله دائما.وحذرت اللجنة، في بيان أمس السبت، من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف كل من الجيش والمدنيين .ودعت إلى الالتزام بإعلان حول التسوية السلمية للقضية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد بمقر بين 28 و30 الماضي.من جانبها، أصدرت رابطة مكافحة التشهير (منظمة يهودية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) بيانا، أعربت فيه عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل.وحذرت الرابطة في بيان أمس، من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في غزة.وشددت على أنه "لا يجب تحميل جميع اليهود مسؤولية سياسات وقرارات الحكومة الإسرائيلية". (الجزيرة)