عربي-دولي
منظمات يهودية تدعو إسرائيل للالتزام بالحل السلمي وتجنب كارثة إنسانية
Lebanon 24
10-08-2025
|
03:40
A-
A+
حذرت منظمتان يهوديتان بالولايات المتحدة، أمس السبت، من تنفيذ الحكومة
الإسرائيلية
خطتها باحتلال كامل
قطاع غزة
، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يتسبب في خسائر كبيرة.
وأعربت اللجنة اليهودية الأميركية، عن قلقها إزاء هجمات
إسرائيل
على قطاع غزة، وقرارها توسيع
الاحتلال
وجعله دائما.
وحذرت اللجنة، في بيان أمس السبت، من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف كل من الجيش
الإسرائيلي
والمدنيين
الفلسطينيين
.
ودعت إلى الالتزام بإعلان
نيويورك
حول التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية
وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد بمقر
الأمم المتحدة
بين 28 و30
تموز
الماضي.
من جانبها، أصدرت رابطة مكافحة التشهير (منظمة يهودية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) بيانا، أعربت فيه عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل.
وحذرت الرابطة في بيان أمس، من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في غزة.
وشددت على أنه "لا يجب تحميل جميع اليهود مسؤولية سياسات وقرارات الحكومة الإسرائيلية". (الجزيرة)
