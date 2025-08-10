29
عربي-دولي
استشهاد طاقم "الجزيرة" بقصف إسرائيلي في غزة
Lebanon 24
10-08-2025
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد طاقم قناة "
الجزيرة
" في غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
يتكون طاقم الجزيرة في غزة اغتيل بالكامل من المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، المصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة وسائق الفريق
محمد نوفل
.
ووفق مصادر محلية، وقع القصف بشكل مباشر على منطقة تجمّع الصحفيين، ما أسفر عن إصابة عدد من الإعلاميين، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الطواقم الطبية والمواطنين في محيط المستشفى.
ويُعد الشريف من أبرز المراسلين الميدانيين في
قطاع غزة
، حيث وثّق على مدار الأشهر الماضية أحداث الحرب
الإسرائيلية
، ونقل معاناة المدنيين من قلب المناطق المستهدفة.
