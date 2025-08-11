كم بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب على غزة؟

31
أعلن
المكتب الإعلامي الحكومي
بغزة فجر الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023 إلى 237 صحفيًا.
وارتفع عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في غزة عقب استشهاد مراسلي
قناة الجزيرة
أنس الشريف ومحمد قريقع، وثلاثة آخرين من طاقم القناة.
