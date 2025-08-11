Advertisement

عربي-دولي

كم بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب على غزة؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 00:52
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة فجر الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023 إلى 237 صحفيًا.
وارتفع عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في غزة عقب استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، وثلاثة آخرين من طاقم القناة. 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24