كم بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية الحرب على غزة؟

أعلن بغزة فجر الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023 إلى 237 صحفيًا.وارتفع عدد الصحفيين الذين لقوا مصرعهم في غزة عقب استشهاد مراسلي أنس الشريف ومحمد قريقع، وثلاثة آخرين من طاقم القناة.