على مراحل.. هذه خطة إسرائيل لاحتلال غزة

نشرت القناة الـ"12" تقريراً جديداً قالت فيه إن الجيش الإسرائيليّ يستعد لتقديم خطته العملياتية لاحتلال مدينة غزة إلى القيادة السياسية في غضون أسبوعين.

العملية العسكرية المرتقبة تستهدف بشكلٍ أساسي المدينة والمخيمات المركزية، وذلك تنفيذاً لتعليمات المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وتشمل المرحلة الأولى تجنيد ما يصل إلى 250 ألف جندي احتياط، في أكبر تعبئة من نوعها، مع فرض تطويق كامل لمدينة غزة لإغلاق طرق الإمداد وعزلها عن محيطها، بهدف إضعاف قدرات حركة .

كذلك، ستُقام مناطق إنسانية محمية، تضم 12 محطة مركزية لتوزيع المساعدات الغذائية بإشراف إسرائيلي.

وفي المرحلة التالية، سيبدأ نقل السكان المدنيين خارج المدينة، تمهيداً للسيطرة عليها بالكامل، وإزالة جيوب ، مع احتمال توسيع العمليات لتشمل المخيمات المركزية.

وحدد رئيس الوزراء شهر تشرين الأول موعداً لإتمام الاستعدادات، بما يمنح فرصة للتحركات السياسية أو التفاوض بشأن صفقة تبادل أسرى، مع الإبقاء على التهديد العسكري قائماً.