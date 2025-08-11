Advertisement

على مراحل.. هذه خطة إسرائيل لاحتلال غزة

Lebanon 24
11-08-2025 | 10:00
Doc-P-1403393-638905173175920996.jpg
Doc-P-1403393-638905173175920996.jpg photos 0
نشرت القناة الـ"12" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن الجيش الإسرائيليّ يستعد لتقديم خطته العملياتية لاحتلال مدينة غزة إلى القيادة السياسية في غضون أسبوعين.
العملية العسكرية المرتقبة تستهدف بشكلٍ أساسي المدينة والمخيمات المركزية، وذلك تنفيذاً لتعليمات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
 
وتشمل المرحلة الأولى تجنيد ما يصل إلى 250 ألف جندي احتياط، في أكبر تعبئة من نوعها، مع فرض تطويق كامل لمدينة غزة لإغلاق طرق الإمداد وعزلها عن محيطها، بهدف إضعاف قدرات حركة حماس
 
كذلك، ستُقام مناطق إنسانية محمية، تضم 12 محطة مركزية لتوزيع المساعدات الغذائية بإشراف إسرائيلي.
 
وفي المرحلة التالية، سيبدأ نقل السكان المدنيين خارج المدينة، تمهيداً للسيطرة عليها بالكامل، وإزالة جيوب المقاومة الفلسطينية، مع احتمال توسيع العمليات لتشمل المخيمات المركزية. 
 
وحدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهر تشرين الأول موعداً لإتمام الاستعدادات، بما يمنح فرصة للتحركات السياسية أو التفاوض بشأن صفقة تبادل أسرى، مع الإبقاء على التهديد العسكري قائماً.

