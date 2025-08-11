قبل قمة ترامب- بوتين... هذا ما حذر منه زيلينسكي

Advertisement

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الخضوع لمطالب لإنهاء الحرب، وذلك قبل أيام من قمة تجمع بنظيره الأميركي .وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل "ترفض وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تحصل على أي مكافآت أو منافع. هذا ليس موقفا أخلاقيا فحسب، بل عقلانيا. التنازلات لا تقنع قاتلا".ويلتقي الرئيس الروسي مع نظيره الأميركي في ولاية ألاسكا الأميركية، الجمعة المقبل في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.وفي حين رحب الزعماء بمبادرة ترامب "للمساعدة في إنهاء هذه الحرب"، أكدوا أيضا على ضرورة مشاركة وأوروبا في المحادثات.وأضافوا "يجب أن يتمتع شعب أوكرانيا بحرية تقرير مستقبله. لا يمكن رسم طريق السلام من دون صوت أوكرانيا".وشدد زعماء دول شمال ودول البلطيق على أن "لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا".