Advertisement

عربي-دولي

قبل قمة ترامب- بوتين... هذا ما حذر منه زيلينسكي

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1403419-638905236930385778.jpg
Doc-P-1403419-638905236930385778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الخضوع لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، وذلك قبل أيام من قمة تجمع الرئيس الروسي بنظيره الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل "ترفض روسيا وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تحصل على أي مكافآت أو منافع. هذا ليس موقفا أخلاقيا فحسب، بل عقلانيا. التنازلات لا تقنع قاتلا".

ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا الأميركية، الجمعة المقبل في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.

وفي حين رحب الزعماء بمبادرة ترامب "للمساعدة في إنهاء هذه الحرب"، أكدوا أيضا على ضرورة مشاركة أوكرانيا وأوروبا في المحادثات.

وأضافوا "يجب أن يتمتع شعب أوكرانيا بحرية تقرير مستقبله. لا يمكن رسم طريق السلام من دون صوت أوكرانيا".
وشدد زعماء دول شمال أوروبا ودول البلطيق على أن "لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا".
مواضيع ذات صلة
قبل قمة ترامب–بوتين.. ضربة أميركية عسكرية لأوكرانيا
lebanon 24
11/08/2025 19:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يطالب الأوروبيين باتخاذ تدابير واضحة على خلفية قمة بوتين وترامب
lebanon 24
11/08/2025 19:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن اللقاء المرتقب مع بوتين: سأطلب منه إنهاء الحرب
lebanon 24
11/08/2025 19:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار بوتين: لم نرد حتى الآن على مقترح قمة ثلاثية مع ترامب وزيلينسكي
lebanon 24
11/08/2025 19:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-08-11
12:00 | 2025-08-11
11:29 | 2025-08-11
11:04 | 2025-08-11
11:00 | 2025-08-11
10:46 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24