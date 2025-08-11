32
عربي-دولي
عن "انتصارات اسرائيل"... هذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
11-08-2025
|
09:38
photos
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، إن
إسرائيل
تحقق في هذه الأيام، "انتصارات عظيمة في مواجهة من جاؤوا لتدميرنا".
وجاء حديث رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
في حفل افتتاح متحف الكنيست في
القدس
: "في هذه الأيام تحديدا، حيث نحقق انتصارات عظيمة في مواجهة من جاءوا لتدميرنا، ونحن على وشك إكمال المعركة ونعمل على هزيمة بقايا المحور
الإيراني
وتحرير جميع رهائننا".
والأحد، تحدث رئيس الوزراء
الإسرائيلي
عن خطط الهجوم الجديدة على
قطاع غزة
، مشددا على أنه لا يرغب في إطالة أمد الحرب.
وقال نتنياهو، خلال
مؤتمر صحفي
من القدس: "خطة السيطرة على مدينة غزة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن "خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس".
وتابع: "في ظل رفض
حماس
إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار سوى إكمال المهمة وهزيمتها".
وأكد أن "الجدول
الزمني
الذي وضعناه للعمليات العسكرية سريع جدا".
