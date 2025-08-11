عن "انتصارات اسرائيل"... هذا ما قاله نتنياهو

Advertisement

قال ، ، إن تحقق في هذه الأيام، "انتصارات عظيمة في مواجهة من جاؤوا لتدميرنا".وجاء حديث رئيس الوزراء في حفل افتتاح متحف الكنيست في : "في هذه الأيام تحديدا، حيث نحقق انتصارات عظيمة في مواجهة من جاءوا لتدميرنا، ونحن على وشك إكمال المعركة ونعمل على هزيمة بقايا المحور وتحرير جميع رهائننا".والأحد، تحدث رئيس الوزراء عن خطط الهجوم الجديدة على ، مشددا على أنه لا يرغب في إطالة أمد الحرب.وقال نتنياهو، خلال من القدس: "خطة السيطرة على مدينة غزة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب"، مضيفا أن "خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس".وتابع: "في ظل رفض إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار سوى إكمال المهمة وهزيمتها".وأكد أن "الجدول الذي وضعناه للعمليات العسكرية سريع جدا".