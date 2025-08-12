صحيفة بريطانية: كييف تدرس تسوية تُبقي الوضع الميداني كما هو

أفادت تقارير صحفية بأن أوكرانيا
قد توافق على وقف القتال، وأنها قد تتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا
بالفعل، وذلك كجزء من خطة سلام مدعومة أوروبيا.
ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية
، فقد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين
بضرورة رفض أي تسوية يقترحها دونالد ترامب
، والتي تتخلى فيها أوكرانيا عن المزيد من الأراضي، ولكن مع إمكانية السماح لروسيا بالاحتفاظ ببعض الأراضي التي استولت عليها.
وهذا يعني تجميد خط المواجهة كما هو، ومنح روسيا السيطرة الفعلية على الأراضي التي تحتلها في مقاطعات لوغانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون، وشبه جزيرة
القرم.
ويأتي تخفيف الموقف التفاوضي قبيل محادثات بين ترامب
وفلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف.
وقال مسؤول غربي، واصفا عطلة نهاية أسبوع محمومة من الدبلوماسية بين كييف وحلفائها: "لا يمكن ربط الخطة إلا بالمواقف الحالية للجيشين".
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أهداف بوتين الحربية الشاملة، والتي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية ذات التوجه الغربي
واستبدالها بوكيل موالٍ لموسكو. (سكاي نيوز)