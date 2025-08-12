صحيفة بريطانية: كييف تدرس تسوية تُبقي الوضع الميداني كما هو

Advertisement

أفادت تقارير صحفية بأن قد توافق على وقف القتال، وأنها قد تتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها بالفعل، وذلك كجزء من خطة سلام مدعومة أوروبيا.ووفقا لصحيفة التلغراف ، فقد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة بضرورة رفض أي تسوية يقترحها ، والتي تتخلى فيها أوكرانيا عن المزيد من الأراضي، ولكن مع إمكانية السماح لروسيا بالاحتفاظ ببعض الأراضي التي استولت عليها.وهذا يعني تجميد خط المواجهة كما هو، ومنح روسيا السيطرة الفعلية على الأراضي التي تحتلها في مقاطعات لوغانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون، وشبه القرم.ويأتي تخفيف الموقف التفاوضي قبيل محادثات بين وفلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف.وقال مسؤول غربي، واصفا عطلة نهاية أسبوع محمومة من الدبلوماسية بين كييف وحلفائها: "لا يمكن ربط الخطة إلا بالمواقف الحالية للجيشين".ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر على أهداف بوتين الحربية الشاملة، والتي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية ذات التوجه واستبدالها بوكيل موالٍ لموسكو. (سكاي نيوز)