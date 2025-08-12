32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر
Lebanon 24
12-08-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الأجهزة الأمنية
بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، عن ضبط 38 متهماً في 3 عمليات منفصلة بمديرية شحن، على خلفية تورطهم في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية إلى دول الجوار، فضلا عن تهريب ممنوعات.
Advertisement
وقالت الشرطة في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية
اليمنية
، إن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 7 متهمين، إلى جانب متهم واحد في العملية الثانية، و30 متهماً بالعملية الثالثة.
وأكدت شرطة المهرة أنه تم إيداع جميع المتهمين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط شبكات التهريب.
والثلاثاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن إلى 56 قتيلًا و132 مفقودًا.
وأعربت المنظمة في بيان "عن حزنها العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، بعد انقلاب قارب يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة بمحافظة أبين اليمنية".
وأضافت أن الحادث "تسبب بمصرع 56 شخصًا على الأقل، منهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا مواطنون إثيوبيون"، وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي للمفقودين بلغ 132 شخصًا".
مواضيع ذات صلة
طالب في الجامعة.. إسرائيل تعتقل متهما بالتجسس لإيران
Lebanon 24
طالب في الجامعة.. إسرائيل تعتقل متهما بالتجسس لإيران
12/08/2025 10:03:17
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: ما حدث اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: ما حدث اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي
12/08/2025 10:03:17
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أرمينيا: اعتقال 14 شخصاً في إطار قضية محاولة الاستيلاء على السلطة
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أرمينيا: اعتقال 14 شخصاً في إطار قضية محاولة الاستيلاء على السلطة
12/08/2025 10:03:17
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
Lebanon 24
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
12/08/2025 10:03:17
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
Lebanon 24
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:55 | 2025-08-12
12/08/2025 02:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
Lebanon 24
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:38 | 2025-08-12
12/08/2025 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:25 | 2025-08-12
12/08/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
Lebanon 24
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
02:00 | 2025-08-12
12/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
Lebanon 24
منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
01:40 | 2025-08-12
12/08/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
Lebanon 24
خبرٌ أمني.. وهذا ما قيلَ عن الضاحية
13:43 | 2025-08-11
11/08/2025 01:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الضاحية.. إنفجار قنبلة وإطلاق نار
15:09 | 2025-08-11
11/08/2025 03:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ5 دولار في لبنان.. ماذا يكشف؟
15:56 | 2025-08-11
11/08/2025 03:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
Lebanon 24
عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة
11:15 | 2025-08-11
11/08/2025 11:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
Lebanon 24
عن المنحة المالية.. بُشرى للعسكريين
06:09 | 2025-08-11
11/08/2025 06:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:55 | 2025-08-12
إطلاق نار في موقف سيارات بولاية تكساس الأميركية
02:38 | 2025-08-12
اشتباكات بين الجيش الباكستاني ومسلحين في وزيرستان
02:25 | 2025-08-12
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
02:00 | 2025-08-12
الهلال الأحمر المصري جهز 25 شاحنة مساعدات لغزة ضمن قافلة جديدة عبر معبر رفح
01:40 | 2025-08-12
منظومات الدفاع الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
01:26 | 2025-08-12
إغلاق المجال الجوي بألاسكا بسبب زيارة شخصيات رفيعة... وترقب للقاء ترامب وبوتين
فيديو
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
12/08/2025 10:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24