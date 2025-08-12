Advertisement

عربي-دولي

في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر

Lebanon 24
12-08-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1403680-638905869194807580.webp
Doc-P-1403680-638905869194807580.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، عن ضبط 38 متهماً في 3 عمليات منفصلة بمديرية شحن، على خلفية تورطهم في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية إلى دول الجوار، فضلا عن تهريب ممنوعات.
Advertisement

وقالت الشرطة في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية اليمنية، إن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 7 متهمين، إلى جانب متهم واحد في العملية الثانية، و30 متهماً بالعملية الثالثة.
وأكدت شرطة المهرة أنه تم إيداع جميع المتهمين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط شبكات التهريب.

والثلاثاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن إلى 56 قتيلًا و132 مفقودًا.

وأعربت المنظمة في بيان "عن حزنها العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، بعد انقلاب قارب يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة بمحافظة أبين اليمنية".

وأضافت أن الحادث "تسبب بمصرع 56 شخصًا على الأقل، منهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا مواطنون إثيوبيون"، وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي للمفقودين بلغ 132 شخصًا".
مواضيع ذات صلة
طالب في الجامعة.. إسرائيل تعتقل متهما بالتجسس لإيران
lebanon 24
12/08/2025 10:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: ما حدث اليوم "ببشر بالخير" ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي
lebanon 24
12/08/2025 10:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق في أرمينيا: اعتقال 14 شخصاً في إطار قضية محاولة الاستيلاء على السلطة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
lebanon 24
12/08/2025 10:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2025-08-12
02:38 | 2025-08-12
02:25 | 2025-08-12
02:00 | 2025-08-12
01:40 | 2025-08-12
01:26 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24