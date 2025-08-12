في اليمن.. اعتقال متهمين في قضايا الاتجار بالبشر



Advertisement

وقالت الشرطة في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية ، إن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 7 متهمين، إلى جانب متهم واحد في العملية الثانية، و30 متهماً بالعملية الثالثة. أعلنت بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، عن ضبط 38 متهماً في 3 عمليات منفصلة بمديرية شحن، على خلفية تورطهم في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقية إلى دول الجوار، فضلا عن تهريب ممنوعات.وقالت الشرطة في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية ، إن العملية الأولى أسفرت عن ضبط 7 متهمين، إلى جانب متهم واحد في العملية الثانية، و30 متهماً بالعملية الثالثة.

وأكدت شرطة المهرة أنه تم إيداع جميع المتهمين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط شبكات التهريب.



والثلاثاء الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن إلى 56 قتيلًا و132 مفقودًا.



وأعربت المنظمة في بيان "عن حزنها العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، بعد انقلاب قارب يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة بمحافظة أبين اليمنية".



وأضافت أن الحادث "تسبب بمصرع 56 شخصًا على الأقل، منهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا مواطنون إثيوبيون"، وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي للمفقودين بلغ 132 شخصًا".