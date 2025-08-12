تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا

Advertisement

قال الخبير الكولومبي ماريو أوروينا ، في حديث لوكالة نوفوستي، إن حوالي 10-12% من المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون في صفوف القوات يتعرضون للقتل.وأضاف سانشيز، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة روزاريو في بوغوتا ومؤلف تقرير الخبرة في الكولومبي حول مشروع قانون التصديق على اتفاقية لعام 1989 الخاصة بمكافحة الارتزاق: "هناك ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يقاتلون في وحدها، ونسبة الذين يتعرضون للقتل بينهم تتراوح من 10 إلى 12 في المائة".وأكد الخبير في الوقت نفسه، أنه من الصعب فعلا إحصاء العدد الحقيقي للمرتزقة بشكل دقيق. (روسيا اليوم)