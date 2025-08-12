32
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
Lebanon 24
12-08-2025
|
02:25
A-
A+
قال الخبير الكولومبي ماريو أوروينا
سانشيز
، في حديث لوكالة نوفوستي، إن حوالي 10-12% من المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون في صفوف القوات
الأوكرانية
يتعرضون للقتل.
وأضاف سانشيز، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة روزاريو في بوغوتا ومؤلف تقرير الخبرة في
الكونغرس
الكولومبي حول مشروع قانون التصديق على اتفاقية
الأمم المتحدة
لعام 1989 الخاصة بمكافحة الارتزاق: "هناك ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يقاتلون في
أوكرانيا
وحدها، ونسبة الذين يتعرضون للقتل بينهم تتراوح من 10 إلى 12 في المائة".
وأكد الخبير في الوقت نفسه، أنه من الصعب فعلا إحصاء العدد الحقيقي للمرتزقة بشكل دقيق. (روسيا اليوم)
