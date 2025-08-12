Advertisement

لم ينضم رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى بيان زعماء بشأن التسوية ، والذي دعموا فيه، من بين أمور أخرى، سياسة في التكامل .وجاء في مذكرة مرفقة بالبيان المشترك نشرت على موقع المجلس الأوروبي: "هنغاريا لم تنضم إلى هذا البيان".ووقع 26 من زعماء الاتحاد الأوروبي على البيان، الذي يعرب عن الدعم لجهود الرئيس الأمريكي الرامية إلى التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني.وفي الوثيقة، أكد الأوروبيون أن "مسار السلام في لا يمكن تحديده دون مشاركة أوكرانيا". كما أعربوا عن استعدادهم لمواصلة سياسة تجاه . (روسيا اليوم)