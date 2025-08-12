Advertisement

عربي-دولي

أوربان يرفض الانضمام إلى البيان الأوروبي حول أوكرانيا وسط تصاعد الخلافات

Lebanon 24
12-08-2025 | 03:45
لم ينضم رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى بيان زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، والذي دعموا فيه، من بين أمور أخرى، سياسة كييف في التكامل الأوروبي.
وجاء في مذكرة مرفقة بالبيان المشترك نشرت على موقع المجلس الأوروبي: "هنغاريا لم تنضم إلى هذا البيان".

ووقع 26 من زعماء الاتحاد الأوروبي على البيان، الذي يعرب عن الدعم لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى التوصل إلى تسوية للصراع الأوكراني.

وفي الوثيقة، أكد القادة الأوروبيون أن "مسار السلام في أوكرانيا لا يمكن تحديده دون مشاركة أوكرانيا". كما أعربوا عن استعدادهم لمواصلة سياسة العقوبات تجاه روسيا. (روسيا اليوم)
 
