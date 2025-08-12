Advertisement

عربي-دولي

"عمليّة خاطفة" قد تحصل قريباً... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ عن إيران و"حزب الله"؟

Lebanon 24
12-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1403816-638906105767233898.png
Doc-P-1403816-638906105767233898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريرا لصحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، قال إنّ "تدريبات "طلوع الفجر" الإسرائيليّة، كشفت عن ثغرات خطيرة في المنظومة الدفاعية، وأنّ قادة الجيش الإسرائيلي يخشون من احتمال أنّ تُقدم طهران على تنفيذ عملية خاطفة في وقت قريب، حتى قبل بدء خطة احتلال غزة، بهدف فرض رواية جديدة حول نهاية الحرب وتغيير مسارها السياسي والعسكري".
Advertisement

وذكرت "معاريف" أنّ الجيش الإسرائيليّ تدرّب على مسارين، الأول: إرسال رسالة ردع واضحة لإيران وحزب الله بأن إسرائيل تتابع التهديدات ولا تغفل عنها، والثاني: رفع حالة التأهب القصوى في أجهزة الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد، مع اقتراب الأعياد واحتمال توسيع العمليات في غزة".

وشمل السيناريو المفترض في التدريب أحداثا واسعة النطاق، تضمنت إطلاق صواريخ على منصات استراتيجية، وتسلل آليات عبر الحدود الأردنية من ثلاثة محاور، وهجمات على مستوطنات في الضفة الغربية، واقتحام مسلحين لخط التماس، وتخريب مركبات على الطريق السريع 6، فضلًا عن إطلاق صواريخ من لبنان واليمن، ما كشف عن هشاشة بعض النقاط الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أخطر هذه الثغرات تتمثل في الحدود الأردنية، حيث تعتمد الفرقة الشرقية 96 على لواء واحد فقط، مع وجود خطط لإضافة لواء آخر، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى قوة ناريّة أكبر ومرونة حركة لتعزيز الاستجابة السريعة، فيما تعمل القيادة المركزية حاليًا على سد هذه الفجوات الأمنية والدفاعية.

وترى التقديرات الإسرائيلية أن إيران وحزب الله يعيشان مرحلة مفصلية بعد تغير موازين القوى في لبنان والداخل الإيراني، ما يدفعهما إلى محاولة إعادة بناء صورتهما على المستويين الإقليمي والدولي، عبر خطوات محتملة تشمل إعادة تطوير البرنامج النووي، وتصنيع صواريخ باليستية، وتصعيد الهجمات السيبرانية اليومية ضد أهداف إسرائيلية.

كما لفتت "معاريف" إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفي مقدمتها الموساد والشاباك، تتعامل مع كم هائل من التحذيرات بشأن مخططات تستهدف شخصيات ومصالح إسرائيلية في الخارج، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواجهة إلى ما وراء الحدود التقليدية. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
12/08/2025 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"يقلّدون حزب الله".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحوثيين"؟
lebanon 24
12/08/2025 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "حرب إيران"؟ إسم لبنان ورَد فيه!
lebanon 24
12/08/2025 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"غموض استراتيجي".. ماذا قال تقرير إسرائيليّ عن "نووي إيران"؟
lebanon 24
12/08/2025 18:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-08-12
11:11 | 2025-08-12
10:51 | 2025-08-12
10:37 | 2025-08-12
10:30 | 2025-08-12
10:08 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24