عربي-دولي

مع محدودية اللقاحات.. جنوب أفريقيا تواجه تفشياً متسارعاً لحمى القلاعية

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:24
شهدت جنوب أفريقيا انتشاراً سريعاً لمرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية، ما أثار مخاوف كبيرة بين المزارعين من عدم قدرة حملات التطعيم الحالية على كبح الوباء. حتى تموز الماضي، سجّلت البلاد 270 بؤرة إصابة في خمس مقاطعات، منها 249 بؤرة لا تزال نشطة.
وأكد وزير الزراعة جون ستينهايزن أن البلاد تعتمد حالياً على استيراد اللقاحات من بوتسوانا، مشيراً إلى أن مجلس البحوث الزراعية يوشك على إنتاج لقاح محلي قادر على معالجة ثلاثة أنواع من المرض خلال عام أو عامين. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للقضاء على الحمى القلاعية بأقل الأضرار الاقتصادية الممكنة، مستفيدة من تجارب دول مثل البرازيل.

من جانبه، حذر فريكي ماري، الرئيس التنفيذي لرابطة منتجي اللحوم الحمراء، من أن وتيرة التطعيم الحالية غير كافية لمواجهة تفشي المرض، مع تسجيل إصابات يومية مستمرة.

وأوضح ماري أن المزارع المصابة تُعزل اقتصادياً، ما يعني توقف مصادر الدخل ومنع نقل الحيوانات، مشدداً على ضرورة توفير اللقاحات بشكل عاجل وبكميات كافية، مع البحث عن موردين إضافيين لتغطية جميع المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.
