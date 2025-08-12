مسؤولون في بريطانيا يحذرون من تصريحات قد تزعج ترامب قبيل قمة ألاسكا

Advertisement

نصح مسؤولون بريطانيون السياسيين في بالتروي وتجنب الإدلاء بمطالب أو تصريحات قبل اللقاء المرتقب بين والرئيس الأمريكي في ألاسكا، خشية إثارة غضب .ونقلت صحيفة "التلغراف" عن المسؤولين دعوتهم قادة الاتحاد إلى وضع حد لـ"النقاش العام غير المجدي" قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.كما أدان مصدر في الصحيفة "التعليقات السلبية المستمرة" الصادرة عن حول القمة المرتقبة، مشيرًا إلى أن بعض مواقفهم قد تؤدي إلى استفزاز وترامب شخصيًا إذا استمروا في فرض الشروط ورسم الخطوط الحمراء.واستشهد المقال بأمثلة من تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي توسك ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.وفي المقابل، وكما ذكرت صحيفة "التلغراف"، لم يُصرّح رئيس الوزراء كير ستارمر علنا، على سبيل المثال، بضرورة دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة في ألاسكا. حيث ركز ستارمر على محادثات هاتفية مع قادة الدول الأخرى لإطلاعهم على موقف لندن.