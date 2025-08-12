Advertisement

عربي-دولي

مسؤولون في بريطانيا يحذرون من تصريحات قد تزعج ترامب قبيل قمة ألاسكا

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:08
نصح مسؤولون بريطانيون السياسيين في الاتحاد الأوروبي بالتروي وتجنب الإدلاء بمطالب أو تصريحات قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، خشية إثارة غضب ترامب.
ونقلت صحيفة "التلغراف" عن المسؤولين البريطانيين دعوتهم قادة الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لـ"النقاش العام غير المجدي" قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.


كما أدان مصدر في الصحيفة "التعليقات السلبية المستمرة" الصادرة عن الأوروبيين حول القمة المرتقبة، مشيرًا إلى أن بعض مواقفهم قد تؤدي إلى استفزاز الولايات المتحدة وترامب شخصيًا إذا استمروا في فرض الشروط ورسم الخطوط الحمراء.


واستشهد المقال بأمثلة من تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.


وفي المقابل، وكما ذكرت صحيفة "التلغراف"، لم يُصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر علنا، على سبيل المثال، بضرورة دعوة فلاديمير زيلينسكي إلى القمة في ألاسكا. حيث ركز ستارمر على محادثات هاتفية مع قادة الدول الأخرى لإطلاعهم على موقف لندن.
