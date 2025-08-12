Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: قمة بوتين وترامب "انتصار شخصي" للكرملين وكييف ترفض أي انسحاب من الشرق

Lebanon 24
12-08-2025 | 16:36
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، يمثل "انتصارًا شخصيًا" لبوتين، مشددًا على أن كييف ترفض انسحاب قواتها من شرق أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.
وفي مؤتمر صحفي، كشف زيلينسكي أن مجموعات من القوات الروسية تمكنت من التقدم نحو عشرة كيلومترات في بعض قطاعات الجبهة، لكنه أكد أن هذه القوات "سيتم القضاء عليها".

التطورات الميدانية تثير مخاوف من تحقيق موسكو مكاسب ميدانية قبل القمة المرتقبة، حيث طُرحت فكرة تبادل الأراضي بين الطرفين كجزء من الحل، إلا أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين رفضوا هذا المقترح بشكل قاطع.

وأضاف زيلينسكي أن زيارة بوتين المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتي تعد الأولى منذ عزلة روسيا عن الغرب إثر غزو أوكرانيا في شباط 2022، تمثل مكسبًا سياسيًا له، معتبرًا أن عقد اللقاء على الأراضي الأميركية "يخرجه من العزلة" ويؤخر فرض عقوبات أميركية جديدة على موسكو.
