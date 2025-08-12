زيلينسكي: قمة بوتين وترامب "انتصار شخصي" للكرملين وكييف ترفض أي انسحاب من الشرق

Advertisement

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن الاجتماع المرتقب بين ونظيره الأميركي في ألاسكا، يمثل "انتصارًا شخصيًا" لبوتين، مشددًا على أن كييف ترفض انسحاب قواتها من شرق كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.وفي مؤتمر صحفي، كشف زيلينسكي أن مجموعات من القوات الروسية تمكنت من التقدم نحو عشرة كيلومترات في بعض قطاعات ، لكنه أكد أن هذه القوات "سيتم عليها".التطورات الميدانية تثير مخاوف من تحقيق مكاسب ميدانية قبل القمة المرتقبة، حيث طُرحت فكرة تبادل الأراضي بين الطرفين كجزء من الحل، إلا أن أوكرانيا وحلفاءها رفضوا هذا المقترح بشكل قاطع.وأضاف زيلينسكي أن زيارة بوتين المرتقبة إلى ، والتي تعد الأولى منذ عزلة عن الغرب إثر غزو أوكرانيا في شباط 2022، تمثل مكسبًا سياسيًا له، معتبرًا أن عقد اللقاء على الأراضي الأميركية "يخرجه من العزلة" ويؤخر فرض عقوبات أميركية جديدة على موسكو.