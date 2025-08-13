Advertisement

عربي-دولي

إذا توقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.. شركة ألمانية تهدد بنقل إنتاجها إلى هناك!

Lebanon 24
13-08-2025 | 08:51
أعلن ألكسندر زاجل الرئيس التنفيذي لشركة رينك المتخصصة في صناعة علب التروس للدبابات، أن الشركة ستغير موقع تصنيع منتجاتها الموجهة لإسرائيل إذا دخل حظر ألماني على تصدير الأسلحة إلى البلاد حيز التنفيذ.
وأضاف زاجل في مكالمة بعد إعلان أرباح الشركة: "إذا لم نتمكن من إنتاج مئات نواقل الحركة في ألمانيا، فسننقل هذه الكميات إلى مصنع آخر، مثل الولايات المتحدة، وقد يستغرق ذلك من ثمانية إلى عشرة أشهر".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن برلين ستعلق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة بسبب خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها هناك.

وأوضح زاجل أن إسرائيل تمثل ما بين 2 إلى 3 بالمئة فقط من محفظة أعمال رينك، ما يشير إلى أن تأثير أي حظر على الشركة سيكون محدودًا نسبيًا.
 
(رويترز)
09:35 | 2025-08-13
09:25 | 2025-08-13
09:15 | 2025-08-13
09:08 | 2025-08-13
09:05 | 2025-08-13
08:56 | 2025-08-13
