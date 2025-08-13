Advertisement

ترامب غاضب جدّاً... وهذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
13-08-2025 | 09:05
قبل لقائه بالرئيس الروسيّ فلاديمر بوتين، أعرب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن غضبه من وسائل الإعلام.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنّ "وسائل الإعلام ستنتقد أي صفقة أبرمها مع روسيا، حتى لو حصلت على موسكو ولينينغراد مجاناً ضمن هذه الصفقة، لقالت الأخبار المزيفة إنها صفقة سيئة!".
 
 
في المقابل، أعرب ترامب عن ثقته أنّه "قادر على تحقيق النجاح".
 
 
