Advertisement

إقتصاد

بعد رسوم ترامب الجمركية.. هذا حال المصانع الصينية!

Lebanon 24
13-08-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1404285-638907044552168573.png
Doc-P-1404285-638907044552168573.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تعيش المصانع في الصين حالة ضغط غير مسبوقة، دفعت أصحابها لاتخاذ إجراءات قاسية للبقاء على قيد المنافسة، من خفض ساعات العمل إلى منح إجازات غير مدفوعة الأجر وتخفيض الرواتب.
Advertisement

في مدينة فوشان جنوب البلاد، يسعى مايك تشاي، صاحب مصنع خزائن مطابخ، إلى خفض تكاليف الأجور بنسبة 30% بعد أن تقلص عدد موظفيه من 200 قبل الجائحة إلى 100 فقط، فيما يعمل مصنعه اليوم بنصف طاقته ويضطر لتخفيض الأسعار 10%، ما قلل من فرص العمل الإضافي التي كانت تشكل ثلث دخل العمال.

رغم بقاء معدل البطالة الرسمي عند حدود 5%، إلا أن "البطالة المقنّعة" تتفاقم، حيث لا تُحتسب في الإحصاءات ساعات العمل المقلصة أو الإجازات القسرية. ويؤكد خبراء أن الأجور المتدنية وتراجع فرص العمل تدفع نحو مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، مما ينعكس على الاقتصاد ككل.

من سوق التوظيف في ووهان حيث تراجع الأجر بالساعة من 16 إلى 14 يوانا، إلى مصانع الملابس في غوانجو حيث يكافح العمال للعثور على نصف ما كانوا يتقاضونه سابقا، تبدو آثار الحرب التجارية واضحة: دخل أقل، قدرة شرائية أضعف، ومستقبل أكثر هشاشة للعمال في الصناعات منخفضة المهارة.

هذه الأوضاع، التي يصفها البعض بأنها "أزمة ثقة"، لا تظهر بالكامل في مؤشرات النمو أو التجارة، لكنها تنعكس جليا في حياة الأفراد اليومية، حيث يضطر البعض للاختيار بين دفع رسوم التوظيف أو شراء الطعام.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: يجب ألا تصبح الرسوم الجمركية أداة للضغط على الدول وندعو للتعامل مع الخلافات بالحوار
lebanon 24
14/08/2025 02:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مصانع وشركات متعددة جاءت للعمل في الولايات المتحدة بهدف تجنب التعريفات الجمركية
lebanon 24
14/08/2025 02:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض 30% رسوم جمركية على سلع أميركية حال عدم التوصل لاتفاق (بلومبرغ)
lebanon 24
14/08/2025 02:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مليارات الدولارات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة بعد الموعد النهائي للرسوم الجمركية
lebanon 24
14/08/2025 02:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:31 | 2025-08-13
16:04 | 2025-08-13
15:58 | 2025-08-13
15:16 | 2025-08-13
14:30 | 2025-08-13
13:57 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24