عربي-دولي
أين سيُعقد الاجتماع الثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي؟
Lebanon 24
13-08-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وكالة "
رويترز
" عن الأماكن المحتملة لعقد اجتماع مقترح بين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن الخيارات تشمل مدنًا في
أوروبا
أو
الشرق الأوسط
.
وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر لم يُسمَّ، أن
الولايات المتحدة
تبحث عن موقع لاستضافة الاجتماع المتوقع في نهاية الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك بعد أن أعرب الرئيس
دونالد
ترامب
عن رغبته في عقد لقاء ثلاثي بين
بوتين
وزيلينسكي "بشكل شبه فوري" عقب قمة ألاسكا المقررة مع
الرئيس الروسي
، والتي أعلن عنها الكرملين والبيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وقد أكدت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء، أن القمة ستُعقد في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا يوم 15 آب.
