Advertisement

عربي-دولي

بعد ادعاء مثير للجدل.. ميلانيا ترامب تهدد بمقاضاة هانتر بايدن

Lebanon 24
13-08-2025 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1404462-638907513789243764.png
Doc-P-1404462-638907513789243764.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هددت السيدة الأولى ميلانيا ترامب برفع دعوى قضائية ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بعد أن زعم الأخير أن الملياردير المدان جيفري إبستين هو من عرفها على زوجها دونالد ترامب.
Advertisement

ووفقًا لتقرير من شبكة "فوكس نيوز"، أرسل محامي ميلانيا، أليخاندرو بريتو، رسالة قانونية إلى هانتر بايدن يطالبه فيها بالتراجع الفوري عن هذه التصريحات التي وصفها بأنها "كاذبة وتشهيرية".
 
وأكد المحامي في الرسالة أنه في حال لم يتراجع بايدن عن تصريحاته، فإن السيدة ترامب ستضطر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لتعويض الأضرار المالية والمعنوية التي سببتها هذه الادعاءات. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
ترامب يهدد بمقاضاة صحيفة وول ستريت جورنال بسبب خبر يتعلق برسالة مزعومة لإبستين
lebanon 24
14/08/2025 08:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة
lebanon 24
14/08/2025 08:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عبارة قالها الشّرع تُثير الجدل بعد أحداث السويداء
lebanon 24
14/08/2025 08:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الفضاء يستقبل رُفات بشرية وكبسولات وراثية في مهمة مثيرة للجدل
lebanon 24
14/08/2025 08:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:26 | 2025-08-14
01:20 | 2025-08-14
01:05 | 2025-08-14
00:29 | 2025-08-14
00:20 | 2025-08-14
00:17 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24