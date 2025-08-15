لردع الصين.. هذا ما تخطط له الفلبين وواشنطن

Advertisement

وكانت القوات الأميركية قد سلّمت في نيسان 2024 نظام الصواريخ متوسط المدى "تايفون" إلى شمال الفلبين، تلاه في نيسان 2025 نشر قاذفة صواريخ مضادة للسفن في مقاطعة باتانيس، القريبة من الحدود البحرية مع تايوان. هذه الخطوات أثارت احتجاج التي طالبت مانيلا بسحب منصات الإطلاق، وهو ما رفضه الرئيس فرديناند ماركوس الابن.روموالديز أوضح أن نشر المزيد من أنظمة NMESIS قد يتم على طول السواحل الفلبينية المطلة على بحر الصين الجنوبي لتعزيز الردع، معتبرًا أن هذا جزء من الشراكة الدفاعية القوية بين البلدين. وجاء تصريحه على هامش مؤتمر للتجارة والاستثمار في مانيلا، حضرته أيضًا وزيرة الخارجية تيريزا لازارو، حيث دعا الجانبان الشركات إلى الاستثمار في الطاقة، والاتصالات، وبناء السفن.وفي آذار الماضي، زار الأمريكي بيت هيجسيث مانيلا، مؤكدًا أن إدارة ستعزز الردع مع الحلفاء في وجه التهديدات، خاصة من الصين في بحر الصين الجنوبي، مشددًا على أن "السلام يتحقق من خلال القوة".تزامن ذلك مع حادث بحري هذا الأسبوع قبالة جزر سكاربورو المتنازع عليها، حيث اصطدمت سفن صينية أثناء محاولة إبعاد سفينة لخفر السواحل الفلبيني. وردت الأربعاء بنشر سفينتين حربيتين في إطار عملية "حرية الملاحة"، فيما أكدت سفيرتها في مانيلا، ماري كاي كارلسون، أن هذه الحرية "ضرورية لتجارة تمر عبرها تريليونات الدولارات".