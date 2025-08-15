31
عربي-دولي
تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة مع استمرار الأزمة الإنسانية الحادة
Lebanon 24
15-08-2025
|
00:30
A-
A+
فيما وضع الجيش
الإسرائيلي
خطة تفصيلية لاحتلال مدينة غزة على مراحل، تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الماضية.
كما أشار إلى أن ألسنة النار شوهدت ترتفع من بعض تلك المنازل، مضيفا أن القوات
الإسرائيلية
عدة مواقع جنوب القطاع.
تأتي تلك التطورات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمة الانسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وسط شح المساعدات الغذائية وتنامي نقص التغذية.
كما تأتي مع استمرار مساعي الوسطاء من أجل التوصل إلى هدنة انسانية أو وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، دون نتائج تذكر حتى الآن. (العربية)
