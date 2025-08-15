Advertisement

تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة مع استمرار الأزمة الإنسانية الحادة

Lebanon 24
15-08-2025 | 00:30
Doc-P-1404885-638908394432883319.jpg
Doc-P-1404885-638908394432883319.jpg photos 0
فيما وضع الجيش الإسرائيلي خطة تفصيلية لاحتلال مدينة غزة على مراحل، تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الماضية.
كما أشار إلى أن ألسنة النار شوهدت ترتفع من بعض تلك المنازل، مضيفا أن القوات الإسرائيلية عدة مواقع جنوب القطاع.
تأتي تلك التطورات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمة الانسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وسط شح المساعدات الغذائية وتنامي نقص التغذية.
كما تأتي مع استمرار مساعي الوسطاء من أجل التوصل إلى هدنة انسانية أو وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دون نتائج تذكر حتى الآن. (العربية)

 
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
