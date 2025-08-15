تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة مع استمرار الأزمة الإنسانية الحادة

Advertisement

فيما وضع الجيش خطة تفصيلية لاحتلال مدينة غزة على مراحل، تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الماضية.كما أشار إلى أن ألسنة النار شوهدت ترتفع من بعض تلك المنازل، مضيفا أن القوات عدة مواقع جنوب القطاع.تأتي تلك التطورات الميدانية، بينما تتفاقم الأزمة الانسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وسط شح المساعدات الغذائية وتنامي نقص التغذية.كما تأتي مع استمرار مساعي الوسطاء من أجل التوصل إلى هدنة انسانية أو وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين وحركة ، دون نتائج تذكر حتى الآن. (العربية)