Advertisement

عربي-دولي

عشرون عامًا على الانسحاب من غزة… ونتنياهو يلوّح بالعودة

Lebanon 24
15-08-2025 | 00:52
A-
A+
Doc-P-1404901-638908414860135234.png
Doc-P-1404901-638908414860135234.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبل عشرين عامًا، في مثل هذا الأسبوع من آب 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة بشكل أحادي، في خطوة أثارت آنذاك آمال الفلسطينيين في حكم ذاتي بعد 38 عامًا من الاحتلال. لكن بعد عقدين، يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال القطاع، ما قد يوجّه ضربة قاسية لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة الغربية.
Advertisement

وتثير نوايا نتنياهو القلق على نحو خاص بسبب حديثه العلني عن ضرورة مغادرة الفلسطينيين غزة للاستقرار في أماكن أخرى، وهي رؤية يشاركه فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها لاقت إدانة من الدول العربية والقوى الأوروبية.

منذ سيطرة حركة حماس على غزة في حزيران 2007 بعد صدام دموي مع حركة فتح، شهد القطاع خمس حروب مع إسرائيل، آخرها الحرب الحالية التي اندلعت بعد هجوم الحركة في تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 250 آخرين. ومنذ ذلك الحين، خلّف القصف الإسرائيلي المستمر دمارًا واسعًا، حيث قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من ضعف هذا العدد، فيما يواجه 2.3 مليون من سكان غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة وسط نقص حاد في الغذاء والمساحة الآمنة.

وبينما يعلن الجيش الإسرائيلي موافقته على إطار هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، يرى بعض المحللين أن تهديد نتنياهو بإعادة الاحتلال مجرد ورقة ضغط على حماس لإجبارها على الاستسلام، فيما يعتقد آخرون أن رفض الحركة لوقف الحرب وتحرير الرهائن قد يصب في مصلحة نتنياهو سياسيًا.

ومع تضييق الخناق العسكري والإنساني، باتت حماس، بحسب وسطاء، منفتحة على مناقشة أفكار غير مسبوقة مثل البقاء خارج الحكم بعد الحرب أو حتى وضع أسلحتها تحت إشراف دولي، لكنها لا تزال علنًا متمسكة بشرط نزع السلاح فقط عند قيام دولة فلسطينية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يلوّح بالاقتحام الشامل: غزة أمام مفترق طرق
lebanon 24
15/08/2025 10:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير يلوّح بالاستقالة إذا أُبرم اتفاق في غزة
lebanon 24
15/08/2025 10:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أسلحتنا هي الأفضل وبقية العالم خلفنا بعشرين عاما
lebanon 24
15/08/2025 10:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الدول التي تدين قرارنا بشأن غزة وتلوح بفرض عقوبات لن تُضعف عزيمتنا
lebanon 24
15/08/2025 10:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24