عشرون عامًا على الانسحاب من غزة… ونتنياهو يلوّح بالعودة

وتثير نوايا نتنياهو القلق على نحو خاص بسبب حديثه العلني عن ضرورة مغادرة الفلسطينيين غزة للاستقرار في أماكن أخرى، وهي رؤية يشاركه فيها الرئيس الأميركي ، لكنها لاقت إدانة من والقوى الأوروبية.منذ سيطرة حركة على غزة في حزيران 2007 بعد صدام دموي مع حركة فتح، شهد القطاع خمس حروب مع إسرائيل، آخرها الحرب الحالية التي اندلعت بعد هجوم الحركة في تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 250 آخرين. ومنذ ذلك الحين، خلّف القصف المستمر دمارًا واسعًا، حيث قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من ضعف هذا العدد، فيما يواجه 2.3 مليون من سكان غزة أوضاعًا إنسانية متدهورة وسط نقص حاد في الغذاء والمساحة الآمنة.وبينما يعلن الجيش الإسرائيلي موافقته على إطار هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، يرى بعض المحللين أن تهديد نتنياهو بإعادة الاحتلال مجرد ورقة ضغط على حماس لإجبارها على الاستسلام، فيما يعتقد آخرون أن رفض الحركة لوقف الحرب وتحرير الرهائن قد يصب في مصلحة نتنياهو سياسيًا.ومع تضييق الخناق العسكري والإنساني، باتت حماس، بحسب وسطاء، منفتحة على مناقشة أفكار غير مسبوقة مثل البقاء خارج الحكم بعد الحرب أو حتى وضع أسلحتها تحت إشراف دولي، لكنها لا تزال علنًا متمسكة بشرط نزع السلاح فقط عند قيام دولة فلسطينية.