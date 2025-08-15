Advertisement

عربي-دولي

كيم جونغ أون: كوريا الشمالية وروسيا تصنعان التاريخ في مواجهة الإمبريالية

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1404904-638908420732751582.jpg
Doc-P-1404904-638908420732751582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا في خطاب عام بمناسبة مرور 80 عاماً على تحرير شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعماري الياباني، بحسب وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.
Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم القول: «اليوم، تطورت الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا إلى تحالف غير مسبوق، وأصبحت

أكثر صلابة وسط نضالهما المشترك للحد من إحياء النازية الجديدة وحماية السيادة والأمن والعدالة الدولية».

وتابع الزعيم الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ وموسكو «يصنعان التاريخ» في نضالهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، مشيرا إلى أن: «القوة الناتجة عن تضامن كوريا الشمالية وروسيا، تشكلت بأفكار سامية وصداقة حقيقية... لا حدود لها».

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها كيم خطاباً عاماً في ذكرى 15 آب.

ولم يتطرق كبم في الخطاب إلى ذكر كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، ولكنه اشتكى من «الأعمال السيئة المتزايدة من قبل الإمبرياليين» التي تنتهك سيادة وحقوق البلدان الأخرى.

ووفقا ليونهاب، حضر عدد من الضيوف الروس الحفل بمن فيهم فياتشيسلاف فولودين، رئيس البرلمان الروسي. (الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء في كوريا الشمالية: اتصال هاتفي بين كيم جونغ أون والرئيس الروسي بوتين
lebanon 24
15/08/2025 10:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء في كوريا الشمالية: كيم جونغ أون وبوتين اتفقا على تعميق التعاون الثنائي
lebanon 24
15/08/2025 10:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قالته شقيقة كيم جونغ أون عن محادثات كوريا الشمالية وأميركا
lebanon 24
15/08/2025 10:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
lebanon 24
15/08/2025 10:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:20 | 2025-08-15
02:05 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:40 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24