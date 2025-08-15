كيم جونغ أون: كوريا الشمالية وروسيا تصنعان التاريخ في مواجهة الإمبريالية

Advertisement

أشاد الزعيم الكوري كيم جونغ أون، بتحالف كوريا الشمالية مع في خطاب عام بمناسبة مرور 80 عاماً على تحرير شبه الكورية من الحكم الاستعماري الياباني، بحسب وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.ونقلت المركزية الكورية الشمالية عن كيم القول: «اليوم، تطورت الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا إلى تحالف غير مسبوق، وأصبحتأكثر صلابة وسط نضالهما المشترك للحد من إحياء النازية الجديدة وحماية السيادة والأمن والعدالة الدولية».وتابع الزعيم الكوري الشمالي إن بيونغ يانغ وموسكو «يصنعان التاريخ» في نضالهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، مشيرا إلى أن: «القوة الناتجة عن تضامن كوريا الشمالية وروسيا، تشكلت بأفكار سامية وصداقة حقيقية... لا حدود لها».ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها كيم خطاباً عاماً في ذكرى 15 آب.ولم يتطرق كبم في الخطاب إلى ذكر كوريا الجنوبية أو ، ولكنه اشتكى من «الأعمال السيئة المتزايدة من قبل الإمبرياليين» التي تنتهك سيادة وحقوق البلدان الأخرى.ووفقا ليونهاب، حضر عدد من الضيوف الحفل بمن فيهم فياتشيسلاف فولودين، رئيس الروسي. (الشرق الأوسط)