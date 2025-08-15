لافروف: نأمل في مواصلة الحوار البناء مع واشنطن

Advertisement

قال سيرغي لافروف إن الجانب الروسي سيطرح موقفه بوضوح خلال مفاوضات القمة بين الرئيسين ، ودونالد في ألاسكا اليوم.وأوضح لافروف في حديث لقناة " 24" الروسية: "لدينا موقف واضح ومفهوم، وسنعرضه.. بذلنا جهودا كبيرة لتوضيح موقف روسيا خلال زيارات المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى روسيا ونأمل في مواصلة هذا الحوار البناء".ووصل لافروف والسفير الروسي لدى ألكسندر دارتشيف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم. (روسيا اليوم)