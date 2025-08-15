Advertisement

عربي-دولي

لافروف: نأمل في مواصلة الحوار البناء مع واشنطن

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:40
Doc-P-1404911-638908427433556130.jpg
Doc-P-1404911-638908427433556130.jpg photos 0
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الجانب الروسي سيطرح موقفه بوضوح خلال مفاوضات القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب في ألاسكا اليوم.
وأوضح لافروف في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية: "لدينا موقف واضح ومفهوم، وسنعرضه..  بذلنا جهودا كبيرة لتوضيح موقف روسيا خلال زيارات المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى روسيا ونأمل في مواصلة هذا الحوار البناء".

ووصل لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارتشيف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم. (روسيا اليوم)
 
