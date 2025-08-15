Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن التصدي لهجوم مكثف بالمسيّرات الأوكرانية

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1404926-638908464143208692.jpg
Doc-P-1404926-638908464143208692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 53 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.
Advertisement

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية في هجوم جديد
lebanon 24
15/08/2025 11:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية: إعلان خطر هجوم بالمسيّرات الأوكرانية في منطقتي بينزا وبيلغورود وجمهورية موردوفيا في روسيا
lebanon 24
15/08/2025 11:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
lebanon 24
15/08/2025 11:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعشرات المسيّرات القتالية.. كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف
lebanon 24
15/08/2025 11:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:32 | 2025-08-15
04:32 | 2025-08-15
04:13 | 2025-08-15
04:00 | 2025-08-15
03:55 | 2025-08-15
03:35 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24