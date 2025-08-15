روسيا تعلن التصدي لهجوم مكثف بالمسيّرات الأوكرانية

Advertisement

أعلنت إسقاط 53 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.وتواصل قوات استهداف مناطق جنوب غربي بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا. (روسيا اليوم)