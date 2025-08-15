31
عربي-دولي
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
Lebanon 24
15-08-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، زعيم
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من
الاحتلال
الياباني، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وفي رسالة التهنئة، شدد
بوتين
على أهمية استمرار التعاون بين
موسكو
وبيونغ يانغ في مختلف المجالات، استناداً إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجانبين العام الماضي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الروابط العسكرية وروح الإخاء التي تعود إلى سنوات الحرب العالمية الثانية.
من جانبه، وصف كيم المناسبة بأنها حدث مشترك للشعبين، مثمناً الدور الذي لعبه الجيش الأحمر السوفيتي في إنهاء الاحتلال الياباني لشبه
الجزيرة
الكورية عام 1945.
تابع
