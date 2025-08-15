بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا

Advertisement

هنأ ، زعيم كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الياباني، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.وفي رسالة التهنئة، شدد على أهمية استمرار التعاون بين وبيونغ يانغ في مختلف المجالات، استناداً إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين الجانبين العام الماضي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الروابط العسكرية وروح الإخاء التي تعود إلى سنوات الحرب العالمية الثانية.من جانبه، وصف كيم المناسبة بأنها حدث مشترك للشعبين، مثمناً الدور الذي لعبه الجيش الأحمر السوفيتي في إنهاء الاحتلال الياباني لشبه الكورية عام 1945.