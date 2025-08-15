Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:18
ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير فوق حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ودعا سكان البلوكات 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، و695 إلى "الإخلاء الفوريّ جنوباً نحو المواصي".
