الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً

ألقى الجيش مناشير فوق حيّ جنوب شرقي مدينة غزة، ودعا سكان البلوكات 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، و695 إلى "الإخلاء الفوريّ جنوباً نحو المواصي".