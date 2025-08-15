30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
Advertisement
عربي-دولي
"حزب الله العراقي" يرفض نزع السلاح في العراق ولبنان
Lebanon 24
15-08-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض "حزب
الله العراقي
" المطالبة بنزع سلاح "فصائل
المقاومة
تحت ذرائع واهية"، سواء في
العراق
أو في
لبنان
، وأكّد في بيان أن "مقاومة المحتلّين وردع المعتدين حقٌّ مشروع تكفله القوانين والشرائع".
Advertisement
واعتبر أنّ "السلاح صمّام أمان، والدرع الحصين في الدفاع عن الأعراض والمقدّسات والأرض". (العربية)
تابع
Advertisement
