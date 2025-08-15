Advertisement

عربي-دولي

"حزب الله العراقي" يرفض نزع السلاح في العراق ولبنان

Lebanon 24
15-08-2025 | 10:30
رفض "حزب الله العراقي" المطالبة بنزع سلاح "فصائل المقاومة تحت ذرائع واهية"، سواء في العراق أو في لبنان، وأكّد في بيان أن "مقاومة المحتلّين وردع المعتدين حقٌّ مشروع تكفله القوانين والشرائع".
واعتبر أنّ "السلاح صمّام أمان، والدرع الحصين في الدفاع عن الأعراض والمقدّسات والأرض". (العربية)
 
 
 
