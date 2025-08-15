29
عربي-دولي
زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!
Lebanon 24
15-08-2025
|
13:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار مقطع فيديو لزيارة وزير الأمن الوطني
الإسرائيلي
إيتمار بن غفير للقيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في السجن، موجة من الغضب الفلسطيني، بعدما ظهر بن جفير وهو يقول للبرغوثي: "لن تنتصروا".
جاءت الزيارة وسط تصعيد من حكومة إسرائيلية يمينية متشددة، بعد تصريحات
وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش عن مشروع استيطاني جديد يهدد تقسيم
الضفة الغربية
وعزل
القدس
الشرقية، ما اعتبره
الفلسطينيون
"دفنًا لفكرة
الدولة الفلسطينية
".
وأدانت
وزارة الخارجية
الفلسطينية
زيارة بن جفير واعتبرتها "استفزازًا غير مسبوق وإرهاب دولة"، مؤكدة أن هذه التصرفات تهدد القيادي البرغوثي، الذي يقضي أحكامًا بالسجن المؤبد منذ 2004، ويحظى بشعبية كبيرة بين
الفلسطينيين
كمرشح محتمل لخلافة
محمود عباس
.
التوترات تتصاعد مع استمرار التوسع الاستيطاني والهجمات على القرى الفلسطينية، وسط فقدان احتمالات حل الدولتين بعد تصعيد النزاع الأخير بين
إسرائيل
وحماس.
