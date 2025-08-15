زيارة مثيرة للجدل.. وزير إسرائيلي يزور مروان البرغوتي في السجن!

Advertisement

أثار مقطع فيديو لزيارة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للقيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي في السجن، موجة من الغضب الفلسطيني، بعدما ظهر بن جفير وهو يقول للبرغوثي: "لن تنتصروا".جاءت الزيارة وسط تصعيد من حكومة إسرائيلية يمينية متشددة، بعد تصريحات بتسلئيل سموتريتش عن مشروع استيطاني جديد يهدد تقسيم وعزل الشرقية، ما اعتبره "دفنًا لفكرة ".وأدانت زيارة بن جفير واعتبرتها "استفزازًا غير مسبوق وإرهاب دولة"، مؤكدة أن هذه التصرفات تهدد القيادي البرغوثي، الذي يقضي أحكامًا بالسجن المؤبد منذ 2004، ويحظى بشعبية كبيرة بين كمرشح محتمل لخلافة .التوترات تتصاعد مع استمرار التوسع الاستيطاني والهجمات على القرى الفلسطينية، وسط فقدان احتمالات حل الدولتين بعد تصعيد النزاع الأخير بين وحماس.