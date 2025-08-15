Advertisement

فضيحة.. اتهام عمدة أميركية بإخفاء علاقتها الرومانسية بحارسها الشخصي!

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:47
اتخذت هيئة محلفين اتحادية كبرى قرارا باتهام عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانتريل أمس الجمعة، بالتآمر والاحتيال وعرقلة تحقيق حول مزاعم بأنها حاولت إخفاء علاقتها الرومانسية بحارسها الشخصي.
ويأتي الاتهام تتويجا لتحقيق اتحادي مطول حول أول امرأة تتولى منصب العمدة في تاريخ المدينة البالغ 300 عام.
 
ودفع حارسها الشخصي، جيفري فابي، بأنه غير مذنب بعد اتهامه بتهم احتيال إلكتروني والإدلاء ببيانات كاذبة.


ويواجه فابي اتهامات بإخفاء علاقة رومانسية مع كانتريل وتقديم سجلات رواتب كاذبة يدعي فيها أنه كان في الخدمة.

ومن المقرر أن يمثل فابي، الذي تقاعد من إدارة الشرطة العام الماضي، للمحاكمة في يناير المقبل.

واتهم مدعون اتحاديون فابي وكانتريل بتبادل رسائل مشفرة عبر أحد التطبيقات لتجنب اكتشاف امرهما ثم حذفهما للمحادثات.

وقالت العمدة وفابي إن علاقتهما مهنية بحتة.(سكاي نيوز)
