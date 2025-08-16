Advertisement

بعد قمة بوتين.. ترامب يتحدث إلى زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي

Lebanon 24
16-08-2025 | 02:59
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.
