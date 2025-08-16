بعد اجتماعه مع ترامب.. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي

Advertisement

ذكرت للأنباء اليوم السبت أن الرئيس زار منطقة تشوكوتكا في أقصى شرق في طريق عودته من قمة مع الرئيس الأمريكي في ألاسكا.ويفصل منطقة تشوكوتكا عن ألاسكا مضيق بيرينج. وقالت إن التقى بحاكم المنطقة خلال زيارتها.