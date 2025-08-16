31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد اجتماعه مع ترامب.. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي
Lebanon 24
16-08-2025
|
04:57
photos
ذكرت
وكالة تاس الروسية
للأنباء اليوم السبت أن الرئيس
فلاديمير بوتين
زار منطقة تشوكوتكا في أقصى شرق
روسيا
في طريق عودته من قمة مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في ألاسكا.
ويفصل منطقة تشوكوتكا عن ألاسكا مضيق بيرينج. وقالت
وكالة تاس
إن
بوتين
التقى بحاكم المنطقة خلال زيارتها.
