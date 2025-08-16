Advertisement

بعد اجتماعه مع ترامب.. بوتين يزور الشرق الأقصى الروسي

16-08-2025 | 04:57
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين زار منطقة تشوكوتكا في أقصى شرق روسيا في طريق عودته من قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
ويفصل منطقة تشوكوتكا عن ألاسكا مضيق بيرينج. وقالت وكالة تاس إن بوتين التقى بحاكم المنطقة خلال زيارتها.
