رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"

Advertisement

اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن السبت أن نظيرها يُمثل "مشكلة في حد ذاته"، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد لزيادة الضغط على .و في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية أوضحت فريدريكسن أن "نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته"، معتبرة أن حكومته "تجاوزت الحدود".وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني "المُروع والكارثي للغاية" في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في .واضافت "نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء ".واوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل"، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.وأشارت فريدريكسن التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية "لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هو الحال مع ، سنصمم بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير"