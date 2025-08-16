Advertisement

رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"

Lebanon 24
16-08-2025 | 06:42
اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن السبت أن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل "مشكلة في حد ذاته"، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.
و في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية أوضحت فريدريكسن أن "نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته"، معتبرة أن حكومته "تجاوزت الحدود".

وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني "المُروع والكارثي للغاية" في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

واضافت "نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي".

واوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل"، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.

وأشارت فريدريكسن التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية "لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هو الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24