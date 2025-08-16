29
عربي-دولي
"إسرائيل نحو الجحيم".. إقرأوا آخر تقرير في تل أبيب عن نتنياهو
Lebanon 24
16-08-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
انتقاداً لاذعاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتنياهو
الذي يصر على تنفيذ خطة احتلال غزة.
وقالت الصحيفة إن أمر الخطة يأتي وسط معارضة داخلية إسرائيلية لهذا الأمر، بالإضافة إلى ارتفاع حاد
في الخطر على الأسرى الإسرائيليين، وتآكل خطير في قدرات قوات الاحتياط.
وأشار التقرير إلى أن "
الولايات المتحدة
تُعارض خطة احتلال غزة، فيما يُعمّق الحزب
الديمقراطي
المشاعر المعادية لإسرائيل"، وأضاف: "
ألمانيا
، أهم مُصدّر للأسلحة لإسرائيل، تدرس فرض حظر عليها؛ أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فكعادته، يلتزم الصمت، مُصرّحًا بأن النية ليست احتلال القطاع، بل إزالة
حماس
فقط، رغم توضيحات النائب العام والمدعي العسكري بأن الخطوة ستُحمّل
الاحتلال
، وفقًا للقانون الدولي، مسؤوليات جسيمة تُعادل حكومة عسكرية ومسؤولية عما يزيد عن مليوني نسمة، أمنية وسياسية واقتصادية".
وأضاف: "رغم أن الحكومات الإسرائيلية تصرفت لسنوات طويلة بحذر وحكمة، مُدركةً حدود سلطتها، لكن يبدو من وجهة نظر نتنياهو أن الطوفان انتهى، ولتذهب الدولة للجحيم، ومن أجل بقائه السياسي، يُبدي استعداده للتضحية بجوهر الأمن القومي للدولة، بما فيه دعم الولايات المتحدة، والحفاظ على حرية عمل الجيش، إضافة لما تبقى من الدعم الدولي بعد هجوم السابع من تشرين الأول 2023".
وتابع: "في الأشهر التي ستمرّ حتى يحقق نتنياهو أهدافه السياسية، سيصبح الاحتلال بمثابة جحيم العالم، وستحطّم معاداته أرقامها القياسية، وستصبح
العقوبات
ضده هي
القاعدة
، وسيُجري خبراء القانون الدولي تحقيقاً جاداً فيما إذا كان هناك أي أساس لادعاءات جرائم الحرب، بل وحتى لشبهات أخطر، لأن كل هذه الأمور تُشكل ضررًا جسيمًا وطويل الأمد على الإسرائيليين وعلى الدولة، حتى بعد مغادرة نتنياهو لمنصبه".
وختم: "مع هذه الكلفة العالية المُدمرة، والأثمان الباهظة على الساحة الدولية، يأمل نتنياهو اجتياز
الدورة
الشتوية للكنيست، وإنهاء أيام الحكومة، بينما يواصل تقويض سمعة الدولة عالميًا، والإضرار بالاقتصاد، والجمهور، وقضايا أعباء الخدمات، والرهائن، وكل ما يتعلق بما بُني هنا بجهد كبير، لأن توقع أن يُوقف حراس البوابة وحدهم الكارثة التي تطرق أبواب الدولة، المتمثلة باستمرار نزيف حرب غزة، أمرٌ غير واقعي، بل يجب على الجمهور وقطاع الأعمال دراسة البدائل، حتى تأتي الانتخابات التي ستزيل من حكومة نتنياهو السادسة".
(عربي21)
