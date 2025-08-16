بشأن "القادمين من غزة".. قرارٌ أميركي جديد

30
أعلنت
الولايات المتحدة
، السبت، إيقاف جميع تأشيرات الزيارة التي تمنح للأفراد القادمين من غزة.
وقالت
وزارة الخارجية
الأميركية في منشور لها على منصة "إكس" إنه تم "إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة".
وذكرت أنَّ هذا القرار جاء بينما تجري "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات التي استخدمت لإصدار عدد محدود من التأشيرات المقدمة لأغراض طبية وإنسانية، في الأيام الأخيرة".
وأصدرت الولايات المتحدة أكثر من 3,800 تأشيرة زيارة من فئة "بي1"و "بي 2" التي تسمح للأجانب بالحصول على العلاج الطبي داخل الولايات المتحدة، لحاملي وثيقة السفر الصادرة عن السلطة
الفلسطينية
، وذلك وفقا لتحليل للأرقام الشهرية المنشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وتشمل هذه الحصيلة 640 تأشيرة صادرة في شهر مايو، بحسب ما ذكرته وكالة "
رويترز
".
وذكرت ذات الوكالة أن قرار الخارجية الأميركية، بوقف تأشيرات الزيارة للأشخاص القادمين من غزة، جاء بعد تصريحات لورا لومر، الناشطة اليمينية المتطرفة، والحليفة للرئيس
دونالد ترامب
، على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة.
وجاء هذا القرار في وقت يعيش فيه
قطاع غزة
أزمة إنسانية خانقة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إنَّ ما لا يقل عن 1760 فلسطينياً قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة أواخر أيار.
ومنذ اندلاع الحرب بين
إسرائيل
وحركة "
حماس
"، في السابع من تشرين الأول 2023، يعيش القطاع على وقع واحدة من أسوأ
الكوارث
الإنسانية.
(سكاي نيوز عربية)
