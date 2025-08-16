Advertisement

بعبوة ناسفة.. تفجير يهزّ دمشق (صور)

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:57
Doc-P-1405508-638909747563913634.jpeg
Doc-P-1405508-638909747563913634.jpeg photos 0
أفادت وسائل إعلام سورية عن سماع دوي انفجار قويّ هزّ منطقة المزة في دمشق.
وحسب المعلومات، فإنّ الانفجار وقع بالقرب من فندق.
 
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة قديمة، من دون وقوع إصابات.
