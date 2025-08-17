Advertisement

عربي-دولي

فضيحة في شمال إسرائيل.. كاميرا لتصوير مجندات في غرفة ملابس!

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1405636-638910257275348344.jpg
Doc-P-1405636-638910257275348344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، طرد طبيب عسكري من إحدى قواعد تابعة للجيش في شمال إسرائيل، وذلك بعدما قام بزرع كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالمجندات.
Advertisement
 
 
وانكشفت القضية عندما عثرت جنديات على هاتف محمول مخبأ في حمامات القاعدة، كان يصورهن بشكل مباشر، وفق ما  ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.


كذلك، أفادت الجنديات أنهن أزلن الجهاز من مكانه قبل أن يحاولن التحقق من هوية صاحبه.
وفي الوقت ذاته، تقدم الطبيب العسكري بشكوى مُدعياً أن هاتفه سُرق، غير أن التحقيقات كشفت ملكيته للجهاز.
وواجهت شرطة مكافحة الشغب الطبيب بمقاطع الفيديو المصوّرة، ليتم على إثر ذلك فصله من الخدمة العسكرية، فيما تتواصل التحقيقات في الحادثة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
فضيحة يعلنها "لواء": جيش إسرائيل يمارس "أكبر عملية احتيال"!
lebanon 24
17/08/2025 18:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة طرابلس والشمال استضافت مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
17/08/2025 18:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط من غرفة طرابلس: الشمال في صلب الخطة الاقتصادية
lebanon 24
17/08/2025 18:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل.. الجنود الجرحى تحولوا إلى "مدمنين على المخدرات"!
lebanon 24
17/08/2025 18:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:30 | 2025-08-17
10:22 | 2025-08-17
10:00 | 2025-08-17
09:57 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24