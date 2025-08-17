فضيحة في شمال إسرائيل.. كاميرا لتصوير مجندات في غرفة ملابس!

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، طرد طبيب عسكري من إحدى قواعد تابعة للجيش في شمال ، وذلك بعدما قام بزرع كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالمجندات.

وانكشفت القضية عندما عثرت جنديات على هاتف محمول مخبأ في حمامات ، كان يصورهن بشكل مباشر، وفق ما ذكرت هيئة البث .





كذلك، أفادت الجنديات أنهن أزلن الجهاز من مكانه قبل أن يحاولن التحقق من هوية صاحبه.

وفي الوقت ذاته، تقدم الطبيب العسكري بشكوى مُدعياً أن هاتفه سُرق، غير أن التحقيقات كشفت ملكيته للجهاز.

وواجهت شرطة مكافحة الشغب الطبيب بمقاطع الفيديو المصوّرة، ليتم على إثر ذلك فصله من ، فيما تتواصل التحقيقات في الحادثة. (إرم نيوز)