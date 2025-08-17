زيلينسكي: لضرورة إشراك الأوروبيين بالضمانات الأمنية

Advertisement

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد بقرار تقديم ضمانات أمنية لكييف مستلهمة من معاهدة "الناتو" في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع ، وذلك عشية لقاء مع في بحضور قادة أوروبيين.وقال زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي إن "الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، يجب أن تكون عملية للغاية، وتوفر حماية في البر والجو والبحر، ويجب أن يتم إعدادها بمشاركة "، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم دولا حليفة لكييف.