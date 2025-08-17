28
عربي-دولي
زيلينسكي: لضرورة إشراك الأوروبيين بالضمانات الأمنية
Lebanon 24
17-08-2025
|
14:20
photos
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد بقرار
الولايات المتحدة
تقديم ضمانات أمنية لكييف مستلهمة من معاهدة
حلف شمال الأطلسي
"الناتو" في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع
روسيا
، وذلك عشية لقاء مع
الرئيس دونالد ترامب
في
البيت الأبيض
بحضور قادة أوروبيين.
وقال زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي إن "الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، يجب أن تكون عملية للغاية، وتوفر حماية في البر والجو والبحر، ويجب أن يتم إعدادها بمشاركة
أوروبا
"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم دولا حليفة لكييف.
