Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: لضرورة إشراك الأوروبيين بالضمانات الأمنية

Lebanon 24
17-08-2025 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1405846-638910626776518650.webp
Doc-P-1405846-638910626776518650.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا، وذلك عشية لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض بحضور قادة أوروبيين.
Advertisement

وقال زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي إن "الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، يجب أن تكون عملية للغاية، وتوفر حماية في البر والجو والبحر، ويجب أن يتم إعدادها بمشاركة أوروبا"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم دولا حليفة لكييف.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يشيد بقرار ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ويصفه بـ "التاريخي"
lebanon 24
18/08/2025 01:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الاتصال الهاتفي مع ترامب والقادة الأوروبيين ناقش "إشارات إيجابية" من أميركا بشأن ضمانات أمنية
lebanon 24
18/08/2025 01:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نرحب باستعداد أميركا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لردع أي عدوان روسي مستقبلا
lebanon 24
18/08/2025 01:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يسعى لإشراك زيلينسكي في قمة ألاسكا
lebanon 24
18/08/2025 01:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-17
16:48 | 2025-08-17
16:36 | 2025-08-17
16:34 | 2025-08-17
16:00 | 2025-08-17
15:50 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24