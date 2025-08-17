خمس دول تسيطر على الطاقة النووية.. وكوريا الجنوبية في الصدارة!

Advertisement

كشفت بيانات حديثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هيمنة خمس دول على أكثر من ثلثي القدرة العالمية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، في مشهد يعكس تركّز النفوذ في أيدي قلة، ويبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير تقنيات آمنة وفعّالة في هذا القطاع الحيوي.حتى حزيران 2025، بلغ عدد المفاعلات النووية العاملة حول العالم 416 مفاعلاً موزعة على 31 دولة، بطاقة إنتاجية صافية تصل إلى 376 غيغاواط.تشغل الولايات المتحدة وحدها 94 مفاعلاً، ما يجعلها أكبر منتج للكهرباء النووية في العالم بنسبة 30% من الإجمالي العالمي عام 2023. وفي عام 2024 وفّرت الطاقة النووية نحو 19% من استهلاك الكهرباء الأميركي، فيما حققت المفاعلات معدلاً عالياً للتشغيل بلغ 92% بفضل تحسين كفاءة إدارة التوقفات. ويعد تاريخ أميركا في الطاقة النووية رائداً، إذ بدأ الاستخدام التجاري للكهرباء النووية في أواخر الخمسينيات مع محطة «شيبينغ بورت» بولاية بنسلفانيا، وتم بناء معظم أسطولها الحالي بين 1967 و1990.تدير فرنسا 57 مفاعلاً بقدرة 63 غيغاواط، وتولّد نحو 65% من كهربائها من الطاقة النووية، وهو خيار استراتيجي اعتمدته منذ أزمة في السبعينيات لضمان استقلالها الطاقوي. يمثل الأسطول النووي الفرنسي ثاني أكبر قدرة على مستوى العالم والأكبر في ، مع استمرار تطوير مفاعلاتها لتحسين الكفاءة والأمان.تمثل الصين قصة النمو الأسرع في مجال الطاقة النووية، إذ شغلت منذ 1991 حوالي 57 مفاعلاً وتبني حالياً 28 مفاعلاً إضافياً بطاقة إجمالية تبلغ 30 غيغاواط، ما سيجعلها تتجاوز قريباً فرنسا. وتجاوز إنتاج الصين من الكهرباء النووية 433 غيغاواط/ساعة في 2023، أي نحو 5% من إجمالي إنتاجها المحلي. وتعتمد بكين على مزيج من نقل التكنولوجيا الأجنبية وتطوير تصميمات محلية مثل مفاعل «كاب 1000» CAP1000 المشتق من التكنولوجيا الأميركية.تدير روسيا 36 مفاعلاً بقدرة 27 غيغاواط، مع أربعة مفاعلات قيد الإنشاء. وتعمل من خلال شركتها الحكومية «روس آتوم» على تحديث المفاعلات القديمة إلى أحدث طرازات مفاعل «في في إي آر» VVER، كما تُعدّ أكبر مصدّر عالمي لتقنيات المفاعلات النووية.بدأت كوريا الجنوبية برنامجها النووي منذ السبعينيات لأسباب أمن طاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتشغل اليوم 26 مفاعلاً مع مفاعلين آخرين تحت الإنشاء. وتمتلك الشركة الحكومية «كوريا للطاقة المائية والنووية» Korea Hydro & Nuclear Power حضوراً دولياً بارزاً، فقد بنت محطة براكة في وتشارك حالياً في توسعة محطة دوكوفاني في التشيك.تاريخيًا، بدأ استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء تجارياً في الولايات المتحدة أواخر الخمسينيات، بينما لجأت فرنسا إلى بناء عشرات المفاعلات بعد أزمة النفط لضمان استقلالها الطاقوي. أما الصين وروسيا وكوريا الجنوبية فقد دخلت السباق لاحقاً، لكن بسرعات مختلفة، لتصبح اليوم جزءاً رئيسياً من خريطة الطاقة النووية العالمية.تشير هذه البيانات إلى أن مستقبل قطاع الطاقة النووية سيكون مرتبطاً بقدرة تطوير تقنيات أكثر أماناً وكفاءة، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة والأمن الدولي.