Advertisement

عربي-دولي

العثور على وثائق بعد قمة بوتين - ترامب.. ما قصتها؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1406032-638911148642902892.jpg
Doc-P-1406032-638911148642902892.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنَّ الإذاعة العامة الأميركية نشرت مقتطفات من وثيقة من 8 صفحات، تحدد بدقة مواقع اجتماعات القمة التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج، بالإضافة إلى أرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية.
Advertisement
 
 
وذكرت الإذاعة أنَّ وثائق تحمل علامات تشير إلى وزارة الخارجية الأميركية، عثر عليها صباح الجمعة في مركز الأعمال بفندق في ألاسكا، وكشفت عن تفاصيل لم تنشر بعد حول اجتماعات 15 آب بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي في أنكوريج.
 
وعثر على الوثيقة المؤلفة من 8 صفحات، والتي تشير هوامشها السفلية إلى أنها من إعداد "مكتب رئيس المراسم" التابع للرئيس الأميركي، في الجزء الخلفي من طابعة في الفندق، وهي توضح مواقع ومواعيد اجتماعات القمة المحددة، بالإضافة إلى أرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية.

وأدرجت الصفحات من 2 إلى 5 أسماء وأرقام هواتف 3 من الموظفين الأميركيين، وأوضحت كيف تنطق أسماء جميع الرجال الروس المتوقع حضورهم في القمة، بما في ذلك "الرئيس بوتين".
 
ووصفت الصفحتان 6 و7 من الملف -حسب تقارير الإذاعة- جدول غداء القمة المخطط له وأسماء المدعوين لحضوره، علما أن الغداء الذي قدمت الوثيقة تفاصيله وترتيب أطباقه ألغي في النهاية.

وبهذه المناسبة، ذكرت "لوموند" بأن مسؤولي الأمن القومي الأميركيين، أدرجوا عن طريق الخطأ، في مارس/آذار الماضي رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" في دردشة جماعية على منصة "سيغنال" حول ضربات عسكرية وشيكة في اليمن آنذاك. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
lebanon 24
18/08/2025 16:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!
lebanon 24
18/08/2025 16:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تركت في الفندق.. وثائق مسرَّبة تكشف كواليس قمة ترامب – بوتين (صور)
lebanon 24
18/08/2025 16:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أماناً" بعد قمة ترامب وبوتين
lebanon 24
18/08/2025 16:09:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2025-08-18
08:00 | 2025-08-18
07:08 | 2025-08-18
07:00 | 2025-08-18
06:56 | 2025-08-18
06:45 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24