العثور على وثائق بعد قمة بوتين - ترامب.. ما قصتها؟

قالت صحيفة "لوموند" إنَّ الإذاعة العامة الأميركية نشرت مقتطفات من وثيقة من 8 صفحات، تحدد بدقة مواقع اجتماعات القمة التي عقدها الرئيس الأميركي والرئيس الروسي في أنكوريج، بالإضافة إلى أرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية.

وذكرت الإذاعة أنَّ وثائق تحمل علامات تشير إلى الأميركية، عثر عليها صباح الجمعة في مركز الأعمال بفندق في ألاسكا، وكشفت عن تفاصيل لم تنشر بعد حول اجتماعات 15 آب بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي في أنكوريج.

وعثر على الوثيقة المؤلفة من 8 صفحات، والتي تشير هوامشها السفلية إلى أنها من إعداد "مكتب رئيس المراسم" التابع للرئيس الأميركي، في الجزء الخلفي من طابعة في الفندق، وهي توضح مواقع ومواعيد اجتماعات القمة المحددة، بالإضافة إلى أرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية.



وأدرجت الصفحات من 2 إلى 5 أسماء وأرقام هواتف 3 من الموظفين ، وأوضحت كيف تنطق أسماء جميع الرجال المتوقع حضورهم في القمة، بما في ذلك "الرئيس ".

ووصفت الصفحتان 6 و7 من الملف -حسب تقارير الإذاعة- جدول غداء القمة المخطط له وأسماء المدعوين لحضوره، علما أن الغداء الذي قدمت الوثيقة تفاصيله وترتيب أطباقه ألغي في النهاية.



وبهذه المناسبة، ذكرت "لوموند" بأن مسؤولي الأمن القومي الأميركيين، أدرجوا عن طريق الخطأ، في مارس/آذار الماضي رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" في دردشة جماعية على منصة "سيغنال" حول ضربات عسكرية وشيكة في اليمن آنذاك. (الجزيرة نت)