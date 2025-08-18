31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العثور على وثائق بعد قمة بوتين - ترامب.. ما قصتها؟
Lebanon 24
18-08-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "لوموند"
الفرنسية
إنَّ الإذاعة العامة الأميركية نشرت مقتطفات من وثيقة من 8 صفحات، تحدد بدقة مواقع اجتماعات القمة التي عقدها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في أنكوريج، بالإضافة إلى أرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية.
Advertisement
وذكرت الإذاعة أنَّ وثائق تحمل علامات تشير إلى
وزارة الخارجية
الأميركية، عثر عليها صباح الجمعة في مركز الأعمال بفندق في ألاسكا، وكشفت عن تفاصيل لم تنشر بعد حول اجتماعات 15 آب بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي في أنكوريج.
وعثر على الوثيقة المؤلفة من 8 صفحات، والتي تشير هوامشها السفلية إلى أنها من إعداد "مكتب رئيس المراسم" التابع للرئيس الأميركي، في الجزء الخلفي من طابعة في الفندق، وهي توضح مواقع ومواعيد اجتماعات القمة المحددة، بالإضافة إلى أرقام هواتف موظفي الحكومة الأميركية.
وأدرجت الصفحات من 2 إلى 5 أسماء وأرقام هواتف 3 من الموظفين
الأميركيين
، وأوضحت كيف تنطق أسماء جميع الرجال
الروس
المتوقع حضورهم في القمة، بما في ذلك "الرئيس
بوتين
".
ووصفت الصفحتان 6 و7 من الملف -حسب تقارير الإذاعة- جدول غداء القمة المخطط له وأسماء المدعوين لحضوره، علما أن الغداء الذي قدمت الوثيقة تفاصيله وترتيب أطباقه ألغي في النهاية.
وبهذه المناسبة، ذكرت "لوموند" بأن مسؤولي الأمن القومي الأميركيين، أدرجوا عن طريق الخطأ، في مارس/آذار الماضي رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" في دردشة جماعية على منصة "سيغنال" حول ضربات عسكرية وشيكة في اليمن آنذاك.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
Lebanon 24
بعد قمة ترامب- بوتين.. زيلينسكي: مستعدون للتعاون
18/08/2025 16:09:39
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!
Lebanon 24
بعد قمة ترامب ـ بوتين.. ألمانيا حذرة!
18/08/2025 16:09:39
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت في الفندق.. وثائق مسرَّبة تكشف كواليس قمة ترامب – بوتين (صور)
Lebanon 24
تركت في الفندق.. وثائق مسرَّبة تكشف كواليس قمة ترامب – بوتين (صور)
18/08/2025 16:09:39
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أماناً" بعد قمة ترامب وبوتين
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: "العالم أكثر أماناً" بعد قمة ترامب وبوتين
18/08/2025 16:09:39
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
Lebanon 24
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
08:30 | 2025-08-18
18/08/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكثر من 3 سنوات على الحرب.. هل سيتمكن ترامب من انهاء الحرب الروسية الاوكرانية؟
Lebanon 24
بعد اكثر من 3 سنوات على الحرب.. هل سيتمكن ترامب من انهاء الحرب الروسية الاوكرانية؟
08:00 | 2025-08-18
18/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
07:08 | 2025-08-18
18/08/2025 07:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. التاريخ لن يرحم
Lebanon 24
قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. التاريخ لن يرحم
07:00 | 2025-08-18
18/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
Lebanon 24
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
06:56 | 2025-08-18
18/08/2025 06:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
Lebanon 24
هل يطالب الشيعة بتغيير النظام؟
11:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
10:01 | 2025-08-17
17/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش
Lebanon 24
مسلحون تسللوا عبر الحدود الشرقية وتعزيزات للجيش
11:52 | 2025-08-17
17/08/2025 11:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2025-08-18
مصر وقطر تؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
08:00 | 2025-08-18
بعد اكثر من 3 سنوات على الحرب.. هل سيتمكن ترامب من انهاء الحرب الروسية الاوكرانية؟
07:08 | 2025-08-18
مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
07:00 | 2025-08-18
قمة ترامب وبوتين في ألاسكا.. التاريخ لن يرحم
06:56 | 2025-08-18
بين إيران ووكالة "الطاقة الذرية".. محادثات جديدة بعد "تعليق التعاون"
06:45 | 2025-08-18
هل أغلقت إيران سفارات أوروبا؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 16:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24