نشرت القناة الـ"12" ، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً سردت فيه تفاصيل عديدة بشأن خطة احتلال قطاع غزة والتي صادق عليها رئيس الأركان وسيتم عرضها الليلة على "الكابينت" لإقرارها.

وأبدى رئيس الوزراء إصراراً في كل مناسبة على تنفيذ خطة احتلال غزة، في حين تقول القناة إنَّ "موافقته على الخطط العملياتية ستتم في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن "هناك استعدادات لمحاولة عقد اجتماع للحكومة بحلول نهاية الأسبوع من أجل التصديق النهائي على الخطة وبدء التنفيذ في حال إغلاق باب التفاوض".

وكانت القناة نقلت عن مصادر قولها إن أبلغت الوسطاء بضرورة الضغط على " " للعودة للتفاوض وإلا سيتم البدء بتنفيذ عملية احتلال غزة بشكل فوري.



القناة قالت أيضاً إن مسؤولاً في الجيش زار مؤخراً للقاء مسؤولين مصريين كبار، وسط استعدادات في جيش لاحتلال مدينة غزة وتوسيع المناورات البرية.

4 مراحل





من جهتها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن خطة احتلال مدينة غزة ستتألف من 4 مراحل عملياتية سيشرف عليها الجيش الإسرائيلي وينفذها بشكل تدريجي، وبعضها يبدأ قبل العمل العسكري.



وأوضحت القناة أن المرحلة الأولى تتمثل في "الجهد الإنساني" والذي يشمل إقامة مجمعات للسكان جنوب القطاع تحتوي على ، وطعام، ومياه وعيادات بل ومستشفيات أيضاً.



وذكرت أن المرحلة الثانية ستكون "الإخلاء التدريجي" حيث سيتم إطلاق عملية واسعة لنقل السكان من مناطقهم في مدينة غزة، وهو ما يتوقع حدوثه بعد أسبوعين على الأقل.



"كان" قالت أيضاً إن المرحلة الثالثة ستكون "العملية البرية" ومن خلالها سيتم تطويق مدينة غزة بالقوات الإسرائيلية العاملة في الميدان، مع استمرار إجلاء السكان.



وبحسب القناة، المرحلة الرابعة "الاحتلال والسيطرة"، وهي ما تسمى "المرحلة المكثفة"، حيث سيدخل الجيش إلى عمق غزة ويحتلها بشكل تدريجي وبطيء، مع استمرار القصف الجوي. (إرم نيوز)